Moorochsen übernehmen die Macht

Mit der offiziellen Ausrufung der Buchauer Fasnet am Mittwochabend, der Absetzung des Schultes und der Abholung von Vater Federsee geht nun die Fasnet in die heiße Phase. Im Beisein einer großen Narrenmenge und vielen Zuschauern ging das Spektakel am Mittwochabend über die Bühne.

Mit Riesenschritten nimmt die „Buchemer Fasnet“ jetzt Anlauf für die tollen Tage. Zuvor muss natürlich das Narrenrecht auf Buchaus Straßen ausgerufen werden. Am Mittwochabend war es soweit: Begleitet von der Stadtkapelle und dem Fanfarenzug Unlingen zogen die Zunftoberen mit Pauken und Trompeten, Fahnenträgern und was dazu gehört in Richtung Marktplatz.

Aus allen Seitenstraßen und Hinterhöfen kamen gleichzeitig die Maskengruppen unter Moorochs & Co. dazu und alsbald herrschte reges Narrentreiben um den Brunnen auf dem Marktplatz. Mit viel Gebimmel und halbamtlicher Miene verlas der Moorochsenbüttel Jürgen Rist die Bekanntmachung zur Ausrufung der „Buchemer Fasnet“. Der Büttel legte allen Narren nahe, nicht über die Stränge zu schlagen und sich immer an das Motto der Narren zu halten: Niemand zum Leid – allen zur Freud.

Alsdann zog das Narrenvolk zum Rathaus, um die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Während Vizezunftmeister Ralf Schwegler die „Anklageschrift“ gegen den Schultes verlas, drangen die Galgenvögel ins Rathaus ein, um den Bürgermeister festzunehmen. Dieser wehrte sich zwar heftig –aber der Verdacht, dass ihm der erzwungene Dienstschluss ganz recht kam, war nicht von der Hand zu weisen. Im Übrigen war der schicksalsergebene Schultes der Meinung, dass Widerstand ja doch nichts bringt. Außerdem habe er jetzt einige Tage seine Ruhe, während sich die Narren um die Verwaltung kümmern müssen. Fast freiwillig rückte der lachende Schultes den Rathausschlüssel heraus und ließ sich in das etwas enge Rathaustürmchen einsperren.

Danach zog die Narrenmeute zum Federseemuseum, um Vater Federsee abzuholen. Etwas Neues hatte die Narrenzunft dabei zu bieten. Nicht wie sonst vor dem Museum, sondern im Museumsdorf fand das gelungene Spektakel statt. Tolle Lichteffekte und eine große handgemalte Kulisse der Buchauer Silhouette am Aussichtsturm sorgten für eine eindrucksvolle Stimmung. So nach und nach tauchten die einzelnen Maskengruppen aus dem Dunkel auf und fanden sich vor dem Aussichtsturm ein. Unter dem bunten Feuerwerk kam Vater Federsee aus dem Federseeried heraus und wurde gleich stürmisch von der wartenden Narrenschar empfangen. Der Zunftbüttel händigte Vater Federsee den Rathausschlüssel aus – Schultes Diesch aber konnte das Schauspiel nur durch die Gitterstäbe des Gefängnisses mit verfolgen. Klar, dass die Stadtkapelle zum Abschluss das Moorochsenlied anstimmte, wobei alles mitsang und mit schunkelte.