Moorochs, Stocknarr, Schelm & Co. freuen sich auf das große Jubiläum

Sie sind selbst am Rechtsstreit über die Kriterien für die Bauplatzvergabe in Ummendorf gar nicht beteiligt, aber die Hauptleidtragenden: 27 Familien und Häuslebauer in spe, die eine Zusage der Gemeinde für ein Grundstück in der Tasche haben, hängen nach dem gerichtlich verfügten Verkaufsstopp in der Luft. Die meisten melden sich jetzt zu Wort, weil sie den Eindruck haben, „dass nicht allen bewusst ist, welchen Schaden wir davontragen“.

So drückt es Benjamin Prestle aus.