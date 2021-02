Moorochs Bad Buchau - Puppekisten-Theater für die Seele

Schon 1672 wurde das erste Mal die Fasnet in Bad Buchau in Schriften erwähnt – so eine Saison wie diese hat über die Jahrhunderte wohl niemand erwartet. Die Moorochs machen das Beste daraus. Sie haben mit ihrer Puppenkiste ein launiges Theater aufgenommen – das macht Mut für die kommenden Wochen.

Über 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.