Mittelalterliche Spiele auf der Bachritterburg entdecken

Auf der Bachritterburg Kanzach findet am Sonntag, 24. Juli, ein Familiennachmittag statt. Ab 13 Uhr ist Spiel und Spaß angesagt und es gibt ein Programm mit Geschicklichkeits- und Strategiespielen, heißt es in einer Ankündigung.

Bei gutem Wetter gibt es acht Spielmöglichkeiten im Freien wie zum Beispiel Hufeisenwerfen, Sackhüpfen, Dreibeinlauf, Kegelspiele oder Quintanestechen. Auch Stelzenlauf wird angeboten, allerdings nur unter Beaufsichtigung der Eltern. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Familiennachmittag nach drinnen in das Wehrgeschoss der Burg oder in das Bauernhaus verlegt. Dort kann man sich dann mit Topf schlagen, Kreiseln und verschiedenen Brettspielen die Zeit vertreiben. Aktuell ist noch in Planung, ob es auch Bastelangebote geben wird und man Mühlebretter oder Würfel selbst herstellen kann. Auch Wettbewerbe mit tollen Preisen sind geplant.

Im Mittelalter waren Spiele eine beliebte Beschäftigung, auch wenn für die Bauernkindern meist keine oder nur wenig Zeit dafür blieb, denn sie mussten schon früh in Haus und Hof mitarbeiten. Die mittelalterlichen Spielfundstücke wurden meist auf Burgen gefunden, denn Adelskinder hatten mehr Zeit zum Spielen. Sie hatten Rasselpuppen, Tonpferdchen und ähnliches, während sich die Kinder aus der einfachen Bevölkerung mit Holzfiguren oder Murmeln zufriedengeben mussten. Aber nicht nur Kinder spielten – auch die Erwachsenen. Brettspiele waren bei Arm und Reich sehr beliebt.