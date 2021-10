Mittelalter zum Anfassen

Historisches Leben ist kürzlich mit der Living-History-Gruppe „Grifenstain 1270“ in die Bachritterburg Kanzach eingezogen, um den Besucherinnen und Besuchern des Museums den Alltag im Mittelalter nahezubringen.

Die acht Männer, Frauen und Kinder der Gruppe aus dem Raum Tübingen führten verschiedene Handwerksarbeiten vor. Mit rekonstruiertem historischem Werkzeug und eng orientiert an archäologischen Funden stellte ein Schuster wendegenähtes Schuhwerk her und zwei Handwerkerinnen zeigten das Nadelbinden mit pflanzengefärbtem Wollgarn. Ein sogenannter „Sarwürker“ erläuterte die Herstellung mittelalterlicher Kettenrüstungen. Mehrere tausend Ringe mussten hierfür einzeln zusammengefügt und jeweils mit einer Niete verschlossen werden. Verständlich also, dass diese teuren Panzerhemden vorrangig dem ritterlichen Adel dienten – einfache Fußsoldaten mussten sich dagegen mit textilen Rüstungen, zumeist aus mehreren Lagen dickem Stoff zusammengesteppten Rüstwämsern begnügen.

Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten. Neben der Möglichkeit, einmal einen mittelalterlichen Helm aufzusetzen oder ein echtes Schwert in den Händen zu halten, waren Mitmach-Aktionen geboten, wie der Bau einer Leder-Schleuder oder das Flechten von Fingerloop-Bändern.

Das Highlight bildete die Moden- und Rüstschau der Gruppe: Zu bestaunen war neben der einfachen Kleidung von Knecht und Magd auch die luxuriöse höfische Ausstattung eines adligen Herren und seiner Dame. Obwohl die standesbasierten Unterschiede der Kleidung bereits auf den ersten Blick ersichtlich wurden, so wurden deren Hintergründe und Feinheiten dennoch quellenbasiert und publikumsnah erläutert. Dabei zeigte sich, dass es nicht nur „praktische“ Aspekte waren, die die zumeist aus Leinen- und Wollstoffen gefertigte Kleidung des Mittelalters beeinflussten, sondern dass – ganz wie heute noch – insbesondere repräsentativen und modischen Elementen große Bedeutung zukam. So waren es nicht nur das mit roter Seide gefütterte Gewand des Ritters oder der vergoldete Fürspann (eine Art Brosche an dessen Halsausschnitt), die die höfische Tracht von derjenigen des einfachen Volks unterschieden, sondern ebenso der aufwendig bestickte und mit Perlen besetzte Beutel der adeligen Dame. Sowohl die leichte Ausstattung des einfachen Kriegsknechts als auch die schwere ritterliche Rüstung des ausgehenden 13. Jahrhunderts – natürlich inklusive Waffenschau – stießen auf große Begeisterung. Im Anschluss stand die Gruppe für alle Fragen bereit und Waffen und Kleidung konnten aus nächster Nähe bestaunt und befühlt werden.

Demnächst ist Winterpause auf der Bachritterburg – bis es im nächsten Jahr mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm weitergeht.