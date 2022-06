Mitsommer im Federseemuseum

Im Federseemuseum in Bad Buchau wird am Samstag, 18. Juni, ab 17 Uhr Mittsommer gefeiert. Neben Lagerfeuer und Verköstigung würden eine musikalische Zeitreise sowie eine Feuershow den Abend zum Erlebnis machen, teilt das Federseemuseum mit. Schon früh wurde der Lauf der Sterne beobachtet und die längsten sowie kürzesten Tage bestimmt – das rund 7000 Jahre alte Sonnenobservatorium in Goseck, die Anlage im englischen Stonehenge oder auch die bronzezeitliche Himmelsscheibe von Nebra sind eindrucksvolle Zeugen dieser Neugier. Dies greift das Federseemuseum auf und veranstaltet an einem der längsten Tage ein Fest: Um 19 Uhr spannt Franz Schüssele akustisch den Bogen von der Steinzeit in die Moderne. Vom Schwirrholz über die bronzezeitliche Lure bis zu heutigen Musikinstrumenten wird ein kleiner, aber feiner Überblick über das Musizieren aus mehreren Jahrtausenden gegeben. Um 21.30 Uhr lässt die faszinierende Feuershow von Chorus Candela nicht nur den Nachthimmel erleuchten. Der Eintritt beträgt 7 Euro pro Person (Abendkasse).

Weitere Informationen gibt es im Federseemuseum Bad Buchau, einem Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg, in Bad Buchau, unter Telefon 07582/8350 oder auf der Internetseite www.federseemuseum.de