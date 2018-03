Mitglieder treffen sich

Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Bad Buchau - Le Lion d’ Angers treffen sich am Mittwoch, 21. Februar, zur Hauptversammlung. Beginn ist um 20 Uhr in der Grafen-Pils-Stube in Bad Buchau-Kappel. Eingeladen sind alle Mitglieder, Gastgeber, Freunde und Gönner. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: Begrüßung durch den Vorsitzenden; Bericht der Kassiererin; Bericht des Kassenprüfers; Entlastung des Vorstands; Wahl eines neuen Kassenprüfers; vorgesehenes Programm beim Besuch der französischen Freunde vom 11. bis 15. Juli; Verschiedenes, Wünsche, Anträge; Bericht mit Fotos vom Besuch in Le Lion d‘ Angers 2017.