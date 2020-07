Mit Reck-Technik zurück ins Leben

Durch die vielen schwer erkrankten Covid-19-Patienten ist die Intensivmedizin in diesem Jahr in den medialen Fokus gerückt. Eine wichtige Rolle bei der Therapie spielen Medizingeräte der Firma Reck mit Standorten in Betzenweiler und Dürmentingen. Sie werden auf den Intensivstationen, im Klinikalltag und in der Reha weltweit eingesetzt, teilt die Firma mit.

Seit Februar sind etwa 15 000 Patienten in Deutschland wegen Covid-19 intensivmedizinisch behandelt worden. Mehr als die Hälfte musste beatmet werden – und das für rund vier Wochen. Mit Hilfe der Motomed-Bewegungstherapie wurden in dieser Phase die immobilen Patienten passiv vor Gelenksteifheit und Verkürzungen der Muskulatur bewahrt, der Stoffwechsel angeregt und somit der Verlust von Kraft und Muskelmasse begrenzt. Immer mit dem Ziel, ausreichende Sauerstoffversorgung sicher zu stellen und schnellstmöglich den Gesundheitszustand der Patienten zu verbessern. Gerade für schwer- und schwerstbetroffene Covid-19-Patienten auf der Intensivstation ermöglicht Motomed eine unverzichtbare Frühmobilisation und verhilft ihnen zu einem entscheidenden Vorteil im Krankheitsverlauf, schreibt das Unternehmen.

Der Mensch im Mittelpunkt

In Deutschland werden jedes Jahr mehr als zwei Millionen Menschen auf Intensivstationen behandelt. Auch viele dieser Patienten werden im Rahmen ihres Aufenthalts beatmet und sind lebensbedrohlich erkrankt. Für die meisten Intensivpatienten entwickelt sich der Krankheitsverlauf positiv. Die Intensivmedizin ist keine abstrakte Apparatemedizin – es steht immer der Mensch im Fokus. Die Betreuung auf der Intensivstation ist engmaschig, direkt und die Überwachung kontinuierlich gewährleistet. Es gibt keinen Platz im Krankenhaus, an dem sich mehr engagierte Menschen im Team um einen Patienten kümmern – 24 Stunden am Tag, 365 Tage und Nächte im Jahr. Dadurch erreicht die Intensivmedizin, dass die meisten Menschen zurück ins Leben kommen. Mehr als 90 Prozent werden nach der Behandlung wieder auf eine Normalstation oder in andere Bereiche entlassen. Ab diesem Moment kommt die Motomed-Bewegungstherapie im Sitzen zum Einsatz und fördert weiterhin die Verbesserung und Stabilisierung des Gesundheitszustandes der Patienten.

Bewegender Fall

Über einen bewegenden Fall, bei dem Reck-Produkte therapeutisch im Einsatz waren, wurde bei „Stern TV“ berichtet. Rainer Oberseider erleidet mit 19 Jahren eine lebensgefährliche Hirnblutung. Die Ursache für die Hirnblutung ist bei ihm eine angeborene, aber unerkannte Gefäßerkrankung. Sein Zustand ist hochkritisch und lebensbedrohlich. Er wird notoperiert, Teile seiner Schädeldecke müssen entfernt werden. Ohne den schnellen Eingriff wäre Rainer Oberseider an den Folgen der Hirnblutung gestorben. Nach der dreistündigen Operation versetzen die Ärzte ihn ins künstliche Koma. Wochenlang liegt er auf der Intensivstation und die Ärzte haben große Sorge, ob er das übersteht. Rainer Oberseider bleibt am Leben, aber er fällt ins Wachkoma.

Nach mehreren Wochen Krankenhausaufenthalt wird er in eine Rehaklinik verlegt. Dort beginnen die Therapeuten mit der Frühmobilisation. Rainer Oberseiders Muskeln werden mit Hilfe der motorgestützten Motomed-Bewegungstherapie im Liegen aktiviert und sein Stoffwechsel angeregt. Die Augen von Rainer Oberseider sind mittlerweile offen, aber er reagiert nicht. Über 150 Tage wird er in der Rehaklinik betreut, er bekommt Medikamente gegen Epilepsie. Als sich sein Zustand nicht wesentlich verbessert, holt seine Mutter ihn nach Hause. Die Medikamente mit sedierender Wirkung werden allmählich abgesetzt und er wird nach und nach wieder wach.

Rainer Oberseider wird fortan zuhause mit Motomed therapiert und macht endlich größere Fortschritte. Bis zu drei Stunden täglich arbeiten die Therapeuten mit ihm. Da sich die Muskeln über den langen Zeitraum zurückgebildet haben, muss er alle Bewegungen neu erlernen. Ein langer, anstrengender und schmerzhafter Weg, der schließlich belohnt wird. Er macht jeden Tag Fortschritte und arbeitet konsequent weiter an den Problemstellen um mehr Stabilität und Bewegung zu erlangen. Die Therapie fordert ihn körperlich und geistig.

Trotz seiner Einschränkungen kann der mittlerweile 23-Jährige inzwischen ein fast normales Leben führen. Sogar Auto fahren kann er wieder und auch seiner Tennisleidenschaft nachgehen. Mit seiner Geschichte möchte Rainer Oberseider Mut machen, egal wie aussichtslos eine Situation auch erscheinen mag. Für ihn war Aufgeben nie eine Option.