Neue Homepage, Kursanmeldung online, neues Skikurskonzept, tolle Ausfahrten – der Winter mit dem Skiclub Bad Buchau hat begonnen und wird spannend.

Mit der Abteilungsversammlung im November konnte der Skiclub nicht nur die neue Saison einleiten, sondern auch spannende Neuerungen verkünden: Die Homepage unter dem Link www.svbski.de erscheint in neuem Gewand. Der Zugang zu allen wichtigen Informationen und Neuigkeiten ist jetzt noch einfacher. Außerdem können sich Interessenten an Skikursen und Ausfahrten jetzt direkt online anmelden. Die kompetente Beratung via Telefon und beim Partner Sport Konrad besteht weiterhin.

Auch das Lehrteam startet mit neuem Schwung in die Saison. Am zweiten Adventswochenende Fand die Einweisung statt, auf der die Ski- und Snowboardlehrer weitergebildet wurden und sich in das neue Ausbildungskonzept des Vereins einarbeiten. Neu in dieser Saison ist die Zieldefinition der einzelnen Gruppen mit Persönlicher Checkliste der Skilehrer. Es galt die Stufenweise Einteilung der Kursteilnehmer mit alters und Situationsgerechten Übungen zu festigen.

Dieses wird direkt im alljährlichen Ski- und Snowboardkurs, der wie gewohnt zwischen den Jahren vom 27. bis zum 30. Dezember stattfindet, angewandt. Anmeldung bitte bis zum 19. Dezember über SVBSKI.de

Außerdem stehen für die kommende Skisaison neue Ausfahrten an. Am 5. Januar geht es zur Drei-Königs-Ausfahrt nach Laterns-Gapfohl, am 1. Februar findet erstmals eine Familienausfahrt nach Mellau-Damüls statt. Mit Aprés-Ski und Unterhaltung kündigt sich schon jetzt die Snow- und Party-Ausfahrt am 7. März nach Laterns an und zum Abschluss der Saison geht es am 28. März nach Schröcken-Warth.