Mit historischem Bogen ins Schwarze

Zum wiederholten Mal war das Federseemuseum Treffpunkt der europäischen Elite im traditionellen Jagdbogen- und Speerschleuderschießen. Fast 100 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen waren in Bad Buchau am Start. Die Deutschen stellten die meisten Teilnehmer, gefolgt von den Schweizer Eidgenossen, Italienern und Österreichern.

Dass es sich bei dem Wettbewerb, nicht um herkömmliche Bogenschützen handelte, war schnell zu erkennen: Nicht nur die Waffen waren prähistorisch, sondern auch die Bekleidung einiger Teilnehmer.

Der Samstag war den Bogenschützen als Wettkampftag vorbehalten. Zehn Stationen umfasste der Parcours, den die Teilnehmer drei Mal durchlaufen mussten. An jeder Station standen die Zielscheiben im Abstand von bis zu 26 Metern, bei Kindern etwas weniger. Vom Museum führte der Parcours den archäologischen Lehrpfad entlang und wieder zurück. Angesichts der hohen Trefferquote wurde schnell deutlich, dass hier die europäische Elite um EM-Punkte kämpfte.

Obwohl die einzelnen Stationen nicht immer einfach zu absolvieren waren, konnte Christian Foppa später bei der Siegerehrung den Teilnehmern überdurchschnittlich Ergebnisse und Spitzenwerte bestätigen.

Einer der jüngsten Teilnehmer war der sechsjährige Frederico aus Mailand, der mit seinen Eltern in Bad Buchau war. Cool und lässig mit Sonnenbrille und einem tollen Bogen, traf der Junge fast jedes Mal ins Volle und freut sich sichtbar über seine Treffer.

Jeder Teilnehmer hat einen etwas anderen Bogen, alles Unikate und die meisten selbst gemacht. Ob der dänische Holmengaard – ein Nachbau aus der Steinzeit, der Wikingerbogen oder der Yumi, ein uralter Bogen japanischer Bauart: Alle haben eine Hanfsehne und wurden vor dem Wettkampf überprüft, ob sie den Vorschriften für prähistorische Waffen entsprechen.

Bärbel Berhorst aus dem hessischen Sinntal gehört zur Elite in der Disziplin Jagdbogen und nennt sich „Wiederholungstäterin“. Seit gut 30 Jahren ist sie mit von der Partie. Sie besitzt einen Bodmanbogen aus Eibenholz, ein Bogentyp aus der Jungsteinzeit. Mit dem demonstriert sie, was machbar ist – und trifft zielsicher in die Mitte der Zielscheibe. Eine Leidenschaft sei das für sie nicht, aber es bereite ihr Spaß und Freude und gebe „ein super Gefühl“. Man treffe immer wieder alte Freunde, so wie am Freitagabend beim Empfang in Bad Buchau. Die Hessin ist allerdings nicht das erste Mal in Bad Buchau dabei. Auch der Federsee und die Therme seien für sie Grund, immer mal wieder Bad Buchau anzufahren und ein paar Tage zu verweilen, bevor sie mit dem Wohnmobil weiterziehe.

Chris Günther und Andreas Diehm vom Federseemuseum und Christian Foppa aus Chur hatten die Organisation und Turnierleitung, Veranstalter war das Federseemuseum. Foppa hob die Bedeutung des Wettbewerbs auch für die Region hervor: Eine solch internationale Veranstaltung sei für Stadt und Museum mehr als wertvoll. Die Unterstützung durch das Museumsteam sei nicht selbstverständlich und verdiene Hochachtung, so Foppa.

Von Kölner Archäologiestudenten sei die Idee geboren worden, Fundstücke nicht nur für das Museum auszugraben, sondern auch diese Gegenstände nachzubauen. Damit war die experimentale Archäologie geboren. So wurden auch die prähistorischen Jagdwaffen wie Pfeil und Bogen nachgebaut, später dann die Speerschleuder, eine der ersten Fernwaffen überhaupt.

Die Speerschleuder war am Sonntag beim Wettkampf um EM-Punkte im Einsatz. Der gleiche Parcours wie tags zuvor bei den Bogenschützen galt es zu absolvieren. Auch die Speerschleudern waren selbst hergestellt und jede für sich ein kleines Kunstwerk. Verschiedene Hölzer wurde dafür genutzt. Der Haken ist meist aus Rentiergeweih, das als härtestes Material überhaupt im Speerschleuderbau gilt. Feine Verzierungen machen aus jeder Speerschleuder ein Unikat.

Eine Wissenschaft für sich

Die Speere sind in der Machart eine Wissenschaft für sich. Die Federn am Speer-Ende sind fast das wichtigste überhaupt, um eine saubere Flugbahn des oftmals nur 100 Gramm schweren Speeres zu garantieren. Das Schleudern selbst verlangt eine ausbalancierte Körperhaltung und äußerste Konzentration.

Am Ende der Veranstaltung konnte das Organisationsteam Chris Günther, Andreas Diehm und Christian Foppa das uneingeschränkte Lob der Teilnehmer entgegennehmen. Viele Teilnehmer kämen nicht nur der EM Punkte wegen nach Bad Buchau, sondern auch wegen des Zusammengehörigkeitsgefühl. Dafür spreche auch die Tatsache, so der Schweizer Foppa, dass viele der Teilnehmer schon öfters in Bad Buchau dabei waren. Und eine gute Werbung für Bad Buchau und das Federseemuseum sei es allemal.