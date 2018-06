Mini-Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall ist eine 54-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend leicht verletzt worden. Die Mini-Cooper-Fahrerin fuhr gegen 20 Uhr von Kanzach Richtung Bad Buchau. Weil sie links in den Vollochhof einbiegen wollte, blinkte sie und fuhr langsam. Eine 39-jährige VW-Fahrerin erkannte den stehenden Mini Cooper zu spät. Um einen heftigen Auffahrunfall zu vermeiden, versuchte sie links am Mini vorbei zu kommen, konnte aber einen seitlichen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Dabei wurde der Mini auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dessen Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Am Unfallort war neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Bad Buchauer Feuerwehr in Einsatz. Die Feuerwehrleute leiteten den Verkehr um und räumten die Wrackteile von der Straße. Den Gesamtsachschaden an Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Klaus Weiss (kwe)