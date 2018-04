Meter für Meter schreitet die Sanierung der Lindenstraße voran

In vollem Gange sind die Kanalisationsarbeiten in der Lindenstraße. Zurzeit werden die alten Betonrohre ausgebaut und die neue Kanalisation aus PP-Rohren (Polypropylen) eingebaut. PP-Rohre haben den Vorteil einer großen Elastizität und Streckspannung und können schnell verbaut werden. Mit zwei Baggern arbeitet derzeit die Firma Schützbach an der relativ schmalen Straße. Immer nur einige Meter werden aufgebaggert und gleich die neuen Rohre verlegt. Für die Anwohner gibt es zwar einige Behinderungen, aber die Baufirma gibt an, größtmögliche Rücksicht auf deren Belange zu nehmen.

Foto: Klaus Weiss