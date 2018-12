Meldung aus Tiefenbach sorgt im Netz für Aufregung

Ein Eintrag im sozialen Netzwerk Facebook sorgt derzeit in der Region für Aufregung. Eine Mutter postete am 12. Dezember über einen besorgniserregenden Vorfall, der sich in Tiefenbach ereignet haben soll: Als ihr Sohn Max an der Bushaltestelle ausgestiegen sei, habe ihn ein schwarzhaariger, bärtiger Mann angesprochen und aufgefordert, in sein Auto zu steigen.

Es folgt eine Beschreibung des Mannes und seines Autos. Der Aufruf an alle Eltern wurde mittlerweile fast 10.000 Mal geteilt.

Holger Fink, Pressesprecher im Polizeipräsidium Ulm, stellt jedoch klar, dass es in Bad Buchau keinen Grund zur Panik gibt: Der Vorfall habe sich nicht in Tiefenbach am Federsee, sondern in der niederbayrischen Gemeinde Tiefenbach bei Landshut ereignet.