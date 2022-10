Meisterschaften für prähistorische Jagdwaffen

Alljährlich wird das Federseemuseum im Herbst Austragungsort einer besonderen Veranstaltung: Könner und Begeisterte messen sich am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, beim Schießen mit Jagdwaffen, die in Form und Material den prähistorischen Originalen gleichen. Wie die Museumsleitung mitteilt, wird samstags ab 13 Uhr begonnen mit den Bogenschützen, während am frühen Sonntagvormittag die Speerwerfer mit ihren Speerschleudern antreten. Als feierlicher Abschluss werden um etwa 15 Uhr die Besten aus den beiden Disziplinen bei der Siegerehrung gekürt. Daneben gibt es laut Ankündigung ein kleines Rahmenprogramm: Sonntags beleuchtet um 15 Uhr die öffentliche Führung durch das Freigelände die abwechslungsreiche Vorgeschichte am Federsee. Zudem gibt es an beiden Tagen die Möglichkeit, von 13.30 bis 16.30 Uhr selbst Speere mit der Speerschleuder zu schleudern und damit eine prähistorische Jagdwaffe auszuprobieren.