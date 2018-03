Mehr Vergütung für mehr Verantwortung

Mehr Anerkennung und auch eine höhere Vergütung sollen Angehörige der Bad Buchauer Feuerwehr künftig für ihr Ehrenamt erhalten. Mit einstimmigem Beschluss befürwortete der Buchauer Gemeinderat eine höhere Aufwandsentschädigung für Funktionsträger und Führungskräfte. Damit soll dem höheren Aufwand im Ehrenamt Rechnung getragen werden.

Zu etwa hundert Einsätzen rücken die Buchauer Feuerwehrleute im Jahr aus. „Und mit dem Einsatz ist es nicht abgeschlossen“, berichtete Haupt- und Sozialamtsleiter Klaus Merz, zugleich Kommandant der Buchauer Wehr in der Ratssitzung. Hinzu komme ein mittlerweile beträchtlich gestiegener Verwaltungsaufwand und natürlich der Übungsbetrieb. Auch durch das vergrößerte Gerätehaus erhöhe sich der Aufwand für die Gerätewarte. Kurzum: „Wir waren bisher zufrieden und haben es gern gemacht. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo man sagt: Ein gewisses Sackgeld wäre gut.“

Bislang haben die Führungskräfte der Buchauer Wehr lediglich eine Jahrespauschale des Kreisfeuerlöschverbands, aber darüber hinaus keine weitere Entschädigung erhalten. Die geänderte Satzung sieht dagegen eine monatliche Entschädigung vor für Kommandant und stellvertretender Kommandant, für Führungskräfte in Jugendfeuerwehr und Altersabteilung, für Gerätewarte, Kassierer und Schriftführer, die in der Abrechnung der Einsatzvergütungen und Eingabe der Einsatzabrechnungen tätig sind. Hier würden „Aufgaben wahrgenommen, die weit über die ,normale’ Teilnahme von Einsätzen und Übungen hinausgehen“, so Merz. Grundlage für die geänderte Entschädigungssatzung ist eine, mit Städte- und Gemeindetag abgestimmte Mustersatzung des Landesfeuerwehrverbands, wobei die Jahrespauschalen des Kreisfeuerlöschverbands abgezogen wurden. So erhält der Kommandant künftig 70 Euro im Monat, sein Stellvertreter 30 Euro, Jugendleiter und Gerätewarte 48 Euro sowie der Leiter der Altersabteilung, Kassenverwalter und Schriftführer 15 Euro.

Im Gemeinderat stieß dieser Vorschlag auf breite Zustimmung und wurde einstimmig beschlossen.