Mehr Spielspaß und angepasste Eintrittspreise

Mit neuen Kioskbetreibern und neuen Spielgeräten möchte die Stadt Bad Buchau in die kommende Freibadsaison starten. Bevor das Bad voraussichtlich ab Mai wieder seine Pforten öffnet, hat der Bad Buchauer Gemeinderat aber auch die Haus- und Badeordnung angepasst – inklusive neuer Eintrittspreise.

Das Buchauer Freibad ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt – doch mit den Spielmöglichkeiten auf der Liegewiese ist es wohl nicht zum Besten bestellt. „Sehr spärlich und minimalistisch fallen die Kinderspielgeräte aus“, schreibt Norbert Moll in der Sitzungsunterlage zum Tagesordnungspunkt „Städtisches Freibad“. „Und da habe ich eigentlich gnadenlos übertrieben“, fügte der Ordnungsamtsleiter in der Gemeinderatssitzung hinzu. Einzig der Sandkasten sei noch „sehr gut in Schuss“, die Doppelschaukel hingegen gelte als „nicht mehr betriebssicher“ und den Zustand der Rutsche, die ohnehin für Kleinkinder „unzumutbar“ sei, beschrieb Moll als „eigentlich ganz schlimm“.

Für die kommende Freibadsaison schlägt die Verwaltung deshalb eine ganze Reihe an Anschaffungen im Spielbereich vor. Für einen Schaukel-Rutsch-Turm in Robinie mit Edelstahlrutsche, zwei Schaukeln und Kletternetz, außerdem einer Mini-Vogelnestschaukel und einer Ponywippe liegen Angebote der Firma Hesse aus Stadtoldendorf vor, die sich auf rund 11 320 Euro summieren. Etwa 3000 Euro fallen für den vorgeschriebenen Fallschutz im Untergrund an, den der städtische Bauhof anlegen soll. Laufe alles nach Plan, so Moll, könnten die Spielgeräte bis Anfang, Mitte Mai aufgebaut sein. Stadträtin Angelika Lipke schlug vor, überhaupt den Kleinkindbereich auszuweiten. Es gebe hier schon noch Luft, entgegnete Moll. Im Haushaltsplan wurden immerhin 17 500 Euro für die neuen Spielgeräte eingestellt.

Doch nicht nur der Spielbereich muss bis zu Beginn der Freibadsaison auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die bisherige Haus- und Badeordnung stammt aus dem Jahre 1963 – aus einer Zeit also, so Sozialamtsleiter Klaus Merz, bevor es Handys mit Kamerafunktion gab oder Shisha-Rauchen angesagt war. Die aktualisierte Fassung enthält so unter anderem Bestimmungen über das Fotografieren und Filmen oder die Nutzung von Ton- und Bildwiedergabegeräten; das Rauchverbot beinhaltet auch elektrische Zigaretten und Wasserpfeifen.

Mit der Haus- und Badeordnung hat der Gemeinderat mit einstimmigen Beschluss auch die Eintrittsgelder angepasst. Stadtrat Gerwig Müller sprach in diesem Zusammenhang an, dass Tageskarten nur zu einmaligen Betreten berechtigen. In der Vergangenheit habe dies immer wieder zu Schwierigkeiten geführt, wenn Freibadbesucher ihren Aufenthalt kurz unterbrechen. Die von Sebastian Sandmaier vorgeschlagene Lösung, wie bei Veranstaltungen Stempel zu verwenden, hat das Gremium aber zunächst vertagt; darüber müsse man erst mit den neuen Betreibern sprechen, wandte Bürgermeister Peter Diesch ein.

Denn auch hier gibt es Neuigkeiten: Mit Nicole Riefert-Schlenker aus Langenenslingen ist eine neue Pächterin für das Freibad-Kiosk gefunden. Als „Glück“ bezeichnete es Bürgermeister Diesch, dass auf die Ausschreibung „wenigstens eine Bewerbung eingegangen ist und die – wie es ausschaut – auch gut ist“.