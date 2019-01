Meditative Stunde mit Orgelmusik

Eine meditative Stunde mit Texten und Orgelmusik zur zu Ende gehenden Weihnachtszeit gestalten Vikar Josef Laupheimer und Organist Volker Braig am Sonntag, 13. Januar, in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kanzach. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der renovierten Orgel erklingen Orgelwerke des Barock und Choralvorspiele des Spätromantikers Sigfrid Karg-Elert. Gerade die Weihnachtszeit ist untrennbar mit Musik verbunden. Im Schein der mit Christbäumen festlich geschmückten Kirche entfaltet die Weihnachtsmusik ihre besondere Atmosphäre. Zu Beginn führen die Variationen von Georg Böhm über das alte Weihnachtslied „Gelobet seist du, Jesu Christ“ in das Geheimnis der Menschwerdung Gottes ein. Von Dietrich Buxtehude erklingen seine Choralbearbeitung des Liedes „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und das groß angelegte „Magnificat“, eine musikalische Ausdeutung des Lobgesangs Mariens. Als Hirtenmusik erfreuten sich die so genannten Pastorellen schon in früheren Zeiten größter Beliebtheit. Johann Sebastian Bachs vierteilige „Pastorella“ ist zweifelsohne ein Meisterwerk dieser Gattung. Die Choralvorspiele von Sigrid Karg-Elert sind mit ihrer formalen Klarheit Miniaturen des spätromantischen Orgelstils. Meisterhaft entfaltet der Komponist die jeweilige musikalische Stimmung. In einer Bearbeitung ist sogar eine Reminiszenz an das bekannteste aller Weihnachtslieder eingewoben.