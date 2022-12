May ehrt langjährige Mitarbeiter

Der Sonnenschirmhersteller May aus Betzenweiler konnte mit einer großen Weihnachtsfeier auf drei herausfordernde, aber auch herausragend erfolgreiche Corona-Jahre zurückblicken.

Da zu Beginn der Corona-Zeit 2020 der Auftragseingang sehr stark eingebrochen war, stellte das Unternehmen spontan auf die Produktion von täglich bis zu 2000 Corona-Masken um. Die Masken waren Mangelware und wurden an lokale Kunden vertrieben, aber auch verschenkt, zum Beispiel an das Tierheim in Biberach und die umliegenden Tafelläden. Gestützt durch staatliche Subventionen speziell für Außengastronomie in verschiedenen Ländern konnten 2021 und 2022 dann extrem hohe Auftragseingänge verzeichnet werden. Über 160 Mitarbeiter produzierten unter Hochdruck Großschirme für Kunden von USA über das Ritz Carlton/Berlin bis nach Japan – allen Problemen durch schwierige Materialversorgung, Corona-Ausfälle oder Brexit zum Trotz.

Die beiden Geschäftsführer Karl-Heinz und Klaus-Peter May ehrten zudem auch Teammitglieder für ihre langjährige Leistungen und Verdienste: Klara Seifert erhielt eine Urkunde für 25 Jahre Firmenzugehörigkeit. Für 15 Jahre Treue wurden Jörg Florchinger, Susanne Fürst, Mario Krüger und Borut Malek geehrt, sowie für ein Jahrzehnt Andrea Diesch, Klaus Gräter, Martha Koch und August Winter.

Für Jubiläen in den zwei Vorjahren wurden geehrt: Jutta Mohn für 30 Jahre Firmenzugehörigkeit, sowie Karin Stoermer für 25 Jahre. Manuela Rief, Alexander Bischoff, Anja Renz, Franz Miller und Herbert Zeug erhielten eine Urkunde für jeweils zwei Jahrzehnte Firmenzugehörigkeit. Für 15 Jahre Treue wurden Egon Burgmayer, Jörg Eismann, Maria Funk, Lidia Harsch, Olga Seibel, Frank Zinram, Juliu-Marcel Adam, Gabriele Fensterle und Doris Winzenried geehrt, sowie für ein Jahrzehnt Olga Walter, Astrid Schönle, Thomas Schulz, Matthias Möller und Anita Stohr.

Zu den betrieblichen Highlights 2022 zählte laut Mitteilung des Unternehmens auch der Baubeginn des neuen Werks. Vom bisherigen Firmenstandort zu Fuß erreichbar, entsteht eine neue 7900 Quadratmeter große Montage-Halle und ein 2800 Quadratmeter großes Bürogebäude. Beide Gebäude werden den neuesten Energieeffizienzstandards wie KfW 40 entsprechen und die Grundlage für die weitere Expansion des schwäbischen Herstellers bilden.