Maxi Schafroth kommt nach Bad Buchau

Nach langer Pause im Veranstaltungsbereich startet das Touristikmarketing Bad Buchau an diesem Wochenende wieder mit den ersten kleineren Veranstaltungen. Mit dem Programm „Faszination Bayern“ setzt Kabarettist Maxi Schafroth am 26. November einen der Höhepunkte im Jahresprogramm.

Auch die Schlosskonzerte im Goldenen Saal des Schlosses finden wieder regelmäßig statt. Die Saitenmusik Salteris nimmt das Publikum am Samstag, 26. März, um 19 Uhr mit auf musikalische Entdeckungsreise mit Hackbrett, Violine, Zither, Gitarre und Kontrabass. Am Sonntag, 10. April, wartet ein Programm mit Streichinstrumenten, Piano und Percussion „Back in Black“ mit der Gruppe Ponticelli aus Aulendorf.

Ein Opernabend am 14. Mai mit der aus Bad Buchau stammenden Solistin Carina Schmieger im Großen Saal des Kurzentrums wird ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender. Für Freunde der Volksmusik ist auch etwas dabei: am Samstag, 10. September, sorgen Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten für Stimmung im Saal. Am Donnerstag, 29. September, heißt es dann „Rosa kocht und Herr Dünnbier zaubert“, ein Kabarettabend mit Ida Ott. Liebhaber der klassischen Musik kommen am 16. Oktober beim Konzert mit dem Städteorchester auf ihre Kosten. „Einer für alle – alle für Keinen“ lautet das Motto des Kabarettisten Martin Frank am Freitag, 21. Oktober. Mit dem Bad Buchauer Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende endet dann das Veranstaltungsjahr.