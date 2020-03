Maschinenbau-Unternehmen Kessler will sich neu ausrichten

Paukenschlag bei der Traditionsfirma Kessler in Bad Buchau: Das Maschinenbau-Unternehmen mit seinen rund 800 Mitarbeitern hat die Geschäftsführer Börne Rensing und Markus Westhues vor Kurzem von ihren Aufgaben entbunden. Börne Rensing wird in den kommenden Monaten noch im Unternehmen bleiben. Markus Westhues ist mit sofortiger Wirkung aus der Kessler Gruppe ausgeschieden. Das teilte Kessler dieser Zeitung mit. Die Unternehmensleitung hatte diesen Schritt bereits bei einer Betriebsversammlung am 11. März verkündet.

Eintrübende Konjunktur schwächt Kessler

Neue Geschäftsführer sind Julius Herwanger und Jochen Glück. Beide beabsichtigen den international tätigen Hersteller von Antriebs- und Systemtechnik sowie von Motorspindeln strategisch neu auszurichten. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Kessler will und muss sich den weitreichenden Veränderungen der Branche stellen. Um diese Veränderungen zu gestalten, hat Kessler entschieden, im Februar ein neues Managementteam zu berufen. Kessler spürt, wie viele andere Unternehmen in der Branche, die konjunkturelle Abflachung im Maschinenbau.“ Weiter spricht das Unternehmen von Rückgängen bei Auftragseingängen seit 2019, die Coronakrise habe zudem negativen Einfluss auf die Absatzzahlen. Die finanziellen Auswirkungen seien derzeit noch nicht absehbar. Gleichwohl würden die Managementteams in den Tochterfirmen in China, Russland, Taiwan, Nordmazedonien und den Vereinigten Staaten unverändert bleiben.

Für einige Bereiche ist Kurzarbeit geplant

Dass die Lage ernst ist, daran zweifelt derzeit bei Kessler offenbar niemand. Bei der Mitarbeiterversammlung hat die neue Geschäftsführung dem Vernehmen nach Klartext geredet und deutlich gemacht, was zuletzt falsch gelaufen sei, heißt es aus dem Umfeld von Kessler. Im Zentrum stehen angeblich unzufriedene Kunden und fehlende Anpassung an den Strukturwandel in der Maschinenbau- und Automobilzulieferbranche. Momentan würden aber die Geschäftsprozesse analysiert und intensive Kundengespräche geführt, teilte die Firmenzentrale in Bad Buchau mit. Anschließend müssten „die richtigen Schlussfolgerungen“ gezogen werden. Kessler schließt auch Entlassungen aufgrund der jetzigen Situation nicht aus. Im Zusammenhang mit der Coronakrise werde das Unternehmen in bestimmten Bereichen des Unternehmens 100-prozentige Kurzarbeit beantragen, lässt die Kessler-Geschäftsführung verlauten.

Mit dem Einstieg von Julius Herwanger in die Geschäftsführung hat die Gesellschafterfamilie wieder operativen und direkten Einfluss auf das Tagesgeschäft bei Kessler. Herwangers Vater Eckhard war bis zu seinem Tod 2011 Geschäftsführer der Kessler Gruppe. Auch Julius Herwangers Onkel und Großvater waren Unternehmer bei Kessler. Hauptgesellschafter der Kessler Gruppe ist die gemeinnützige Franz Kessler Stiftung.

Externe Kompetenz für die kommenden Schritte bei Kessler

Jochen Glück hat keine entsprechende Verwurzelung im Bad Buchauer Maschinenbauunternehmen und ist zudem Geschäftsführer der Pluta Management GmbH. Dieses Unternehmen hat sich auf die Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen im In- und Ausland spezialisiert. „Jochen Glück ist ein ausgewiesener Experte für die Führung von Unternehmen der Maschinenbaubranche. Das erste Feedback der Führungskräfte und Mitarbeiter ist sehr positiv“, lässt Kessler mitteilen. Solange Jochen Glück bei Kessler gebraucht werde, bleibe er in dem Unternehmen, heißt es weiter.