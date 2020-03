Martin Freitag erhält die Ehrennadel Gold des WSB

Knapp 60 Mitglieder des Sportvereins Bad Buchau und die Ehrenmitglieder Rolf Preißing und Werner Ströbele haben die Vorsitzenden Gesa Fritzsche und Wolfgang Lipke bei der Generalversammlung im evangelischen Gemeindehaus begrüßen können, die noch vor dem Versammlungsverbot stattfand. Preißing fungierte gleichzeitig als Vertreter des Sportkreises Biberach und nahm eine ganz besondere Ehrung vor. Bürgermeister Diesch hatte wegen des notwendigen Krisenmanagements seine Teilnahme kurzfristig absagen müssen.

In ihrem Bericht konnten die beiden Vorsitzenden auf ein ruhiges, aber dennoch ereignisreiches SVB-Jahr zurückblicken. Die zahlreiche Teilnahme an den Vorstandsitzung sehen die Vorsitzenden als sehr positiv und lobten die Motivation der ehrenamtlich tägigen Vorstände.

Ein besonderes Highlight war der Stadtlauf, der im vergangenen Jahr zum 20. Mal in Bad Buchau stattfand. Vorsitzender Lipke dankte hier besonders Guido Winzenried, der mit seinem Organisationsteam den Stadtlauf jedes Jahr zu einer sehr erfolgreichen und gelungen Veranstaltung macht. Weiter bedankten sich die Vorsitzenden beim DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und dem städtischen Bauhof, die den Sportverein bei dieser Veranstaltung jedes Jahr tatkräftig unterstützen.

Nach dem Tod Maria Schallers musste die Abteilung Behindertensport, für die sich kein qualifizierter Übungsleiter gefunden hat, aufgelöst werden. Umso erfreulicher sieht der Vorstand, dass in Absprache mit der DLRG die Abteilung Babyschwimmen/Wassergewöhnung neu gegründet werden konnte. Der Grundgedanke sei, so Lipke, dass sich eine eigene Abteilung besser auf die Weiterentwicklung der Angebote für Babys und Kleinkinder konzentrieren könne.

In den Wahlen wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Mit diesem Rückenwind geht der Vorstand motiviert in die nächste zweijährige Amtsperiode. Lediglich in der Abteilung Fußball konnten für die Abteilungsleiter Peter Beck und Peter Münch bei der vergangenen Abteilungsversammlung keine Nachfolger gefunden werden. Hier wird es in den nächsten vier Wochen intensive Gespräche zu Nachfolgeregelung geben. Umso erfreulicher sieht Lipke die Entwicklung in der Handballabteilung. Hier übergaben die Abteilungsleiter Martin Freitag, Thomas Schirmer und Ralf Ramsaier nach 18 Jahren erfolgreicher Arbeit ihre Ämter in jüngere Hände. Lipke bedankte sich bei der alten Abteilungsleitung für die vielen Jahre und viele Stunden Einsatz und wünschte der neuen Abteilungsleitung Patrick Haas (Abteilungsleiter), Julian Haas (Kassierer) und Jugendleiterin Rebecca Hägele alles Gute für die Vereinsarbeit – natürlich unter der Prämisse, dass sie ihre Ämter ebenfalls 18 Jahre lang bekleiden werden.

Im Anschluss durfte Fußball-Jugendkoordinator Uwe Bohner die Mannschaften der E-Jugend und B-Jugend ehren. Die E-Jugend um Trainer Franko Friedrich siegte überzeugend in der Hallenbezirksrunde und qualifizierte sich für die Talentiade auf Landesebene. Dort mussten sich die Buchauer erst in der Finalrunde den Gegnern FV Ravensburg und SV Neu-Ulm geschlagen geben und belegten einen tollen dritten Platz. Die B-Jugend der SGM Federsee spielte eine hervorragende Saison in der Qualifikation zur Bezirksstaffel und wurde ungeschlagen Meister. Die Trainer Uwe Bohner und Kai-Uwe Sägmüller sind sehr stolz auf die Truppe und dankten gleichzeitig ihren Trainerkollegen aus Betzenweiler und Dürmentingen für die sehr gute und kollegiale Zusammenarbeit in der SGM. Beide Mannschaften erhielten für ihre Erfolge als Anerkennung einen Scheck in Höhe von 100 Euro.

Eine besondere Ehrung durfte Rolf Preißing vom Sportkreis Biberach vornehmen. Nach der Ehrennadel Bronze im Jahr 2008 und der Ehrennadel Silber 2016 nahm Martin Freitag nach 18 Jahren Abteilungsleitung die Ehrennadel Gold des Württembergischen Sportbunds entgegen. Die Leistungen Freitags für die Abteilung Handball und für den SV Bad Buchau seien herausragend, so Preißing. Martin Freitag habe in seiner Amtszeit die Abteilung auf 200 Mitglieder ausgebaut, 130 davon befinden sich im aktiven Spielbetrieb. Besonders die Einführung einer Damenmannschaft sei eine außerordentliche Leistung. Der Beifall der Mitglieder für Martin Freitag viel entsprechend laut aus.

Im Anschluss daran wiesen die Vorsitzenden auf die immer noch vorhandene Problematik der fehlenden Einzäunung des Federseestadions hin. Hier kommt es immer wieder zu Vandalismus an den Kabinen für die Auswechselspieler und zu einem Missbrauch der „Tartanbahn“. Eine Einzäunung des Sportgeländes sei daher ohne Alternative, um Schaden vom Gemeinschaftseigentum abzuwenden.