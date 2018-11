Markus Ringer gehört zu den Besten

Markus Ringer gehört landesweit zu den Besten seines Gewerks. Der Eberhardzeller arbeitet als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Firma Zürn-Heber-Kröll Landtechnik in Kanzach. Für seine außerordentlichen Leistungen wurde er nun zusammen mit weiteren jungen Handwerksgesellen aus 83 Gewerken des Landes Baden-Württemberg im Bodenseeforum Konstanz geehrt.

„Profis leisten was“ – so nennt sich der Praktische Leistungswettbewerb des Handwerks. Acht der insgesamt 29 Preisträger aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm – darunter auch Markus Ringer – haben es hier bis ganz noch oben geschafft und landeten auf den ersten Platz. Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm, freute sich mit den Gewinnern. „Mit diesem tollen Erfolg zeigen unsere Junghandwerker, dass sie bereits jetzt zu den Profis ihres Gewerks gehören. Sie haben bewiesen, was man mit Leidenschaft und Einsatz alles erreichen kann.“ Ihre berufliche Reise werde hier noch nicht zu Ende sein, blickte Krimmer voraus. Und weiter: „Meine Glückwünsche richten sich aber auch an die Ausbildungsbetriebe. Denn nur ihrer Bereitschaft auszubilden und ihr Wissen weiterzugeben ist es zu verdanken, dass wir jedes Jahr neue motivierte Gesellen im Handwerk bekommen, die wir so dringend brauchen.“

Der Leistungswettbewerb, der bereits seit 1951stattfindet, bietet jungen Handwerkern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf Kammer-, Landes- und auch Bundesebene unter Beweis zu stellen.