Marktplatzkonzert mit der Musikkapelle Dürnau

Ein Konzert mit der Musikkapelle Dürnau findet bei guter Witterung findet am Freitag, 10. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Markplatz in Bad Buchau statt. Während des einstündigen Unterhaltungskonzerts haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich in einem der Cafés und Restaurants niederzulassen und bei einem guten Getränk der Blasmusik zu lauschen und die warmen Sommerabende zu genießen. Bei schlechter Witterung fällt das Konzert aus. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist- Information Bad Buchau, Marktplatz 6 in Bad Buchau, Telefon 07582/93360, E-Mail gast@stadt-badbuchau.de oder auf der Internetseite www.bad-buchau.de.