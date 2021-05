Mann von Traktor überrollt

Mit schweren Verletzungen ist ein 29-Jähriger nach einem Unfall am Freitag in Alleshausen in ein Krankenhaus gekommen. Gegen 13.30 Uhr wollte der Mann auf seinem Hof Holz abladen, das sich auf dem Anhänger seines Traktors befand. Um die Ladefläche des Anhänger kippen zu können, musste der 29-Jährige den Motor starten. Dabei stand er neben seinem Traktor. Als er die Zündung startete, setzte sich der Harvester in Bewegung und überrollte ihn. Der 29-Jährigetrug dabei schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.