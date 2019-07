Manfred Sontheimers Haus ist „schwalbenfreundlich“

Im Auftrag des Nabu-Präsidenten Olaf Tschimpke hat Siegfried Frosdorfer, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee, eine Urkunde an Manfred Sontheimer überreicht. Der Dürnauer wurde für sein besonders „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet.

Im Schafstall von Manfred Sontheimer in Dürnau brüten schon lange und regelmäßig Rauchschwalben. Dieses Jahr sind es drei Brutpaare mit mindestens 14 Jungschwalben. Außerdem legt er auf seinem Hof gezielt Lehmpfützen an, die er auch regelmäßig wässert, damit die Schwalben natürliches Material für ihren Nestbau finden.

„Wo Schwalben wohnen, geht das Glück nicht verloren“, heißt es in einem alten schwäbischen Sprichwort. Doch so zahlreich wie früher sind die Schwalben nicht mehr. „Ihre Zahl geht seit vielen Jahren zurück, auch hier rund um den Federsee“, sagt Siegfried Frosdorfer von der Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee. „Eine der Hauptursachen ist der Verlust an Plätzen, an denen sie brüten können. Außerdem werden auch ihre Nahrungsgrundlagen, die Fluginsekten, knapp.“

In den Städten verschwänden viele Nester auch durch unbedachte Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Gleichzeitig werde die Landwirtschaft immer stärker intensiviert. Höfe und Betriebe unterlägen heute strengeren Hygieneanforderungen als früher. Moderne Viehställe und Scheunen seien deshalb oft verschlossen und böpten Schwalben keine Einflugmöglichkeiten mehr. Feldwege, Einfahrten und Dorfplätze würden immer öfter zubetoniert, so dass die Glücksbringer weniger Pfützen und den daraus für den Nestbau benötigten Lehm fänden. Zudem gebe es durch Monokulturen auf dem Acker, den Rückgang der Weidewirtschaft und den Einsatz von Pestiziden immer weniger fliegende Insekten.