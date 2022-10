Malkurs zum Thema Federsee

Wie malt man den See im Abendrot? Wie bringt man die Stimmung malerisch rüber? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Malkurs im Haus des Gastes am Samstag, 22. Oktober, unter dem Titel „Federsee - Malerische Gestaltung“.

Wer Spaß am Kreativwerden und Freude am Malen mit Acrylfarben auf Leinwand hat, könne sich in diesem Workshop versuchen, so die Ankündigung der Stadt. Dabei gehe es nicht um fotorealistische Bilder, sondern um das Spiel mit Farben. Teilnehmer können ein eigenes Lieblingsmotiv mitbringen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Weitere Kurse mit anderen Themen finden am 12. November und 3. Dezember statt.

Die Dozentin Margitta Nagel ist freischaffende Künstlerin, Dozentin und Kreativpädagogin. Die Mindestteilnehmerzahl für den Kurs beträgt fünf Personen, maximal sind zehn Teilnehmende möglich. Eine Anmeldung und Bezahlung des Teilnahmebetrages sind bis jeweils drei Tage (Mittwoch) vor dem jeweiligen Termin möglich. Die Materialkosten werden direkt im Kurs passend bezahlt.