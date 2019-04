Maiwanderung und Maibaumkranzen

Die Kolpingfamilie Bad Buchau lädt zu ihrer traditionellen Maientour am Mittwoch, 1. Mai, ein. Um 10 Uhr machen sich die Teilnehmer gemeinsam am Bischof-Sproll-Haus auf den Weg. Über den Kappler Wald geht es zunächst zum Fideles-Käppele in Dürnau. Hier steht ab 11.30 Uhr der Marketender-Wagen. Für Fahrräder und E-Bikes bietet sich dann eine Tour über Reichenbach an.

Außerdem weist die Kolpingfamilie auf das Maibaumkranzen am Samstag, 27. April, hin. Beginn ist um 14 Uhr im städtischen Bauhof. Hier sind noch helfende Hände willkommen.