Maiausflug an den Federsee? Bad Buchau warnt Besucher

Federsee, Federseesteg, das Federseeried und das Banngebiet Staudacher mit dem Wackelwald sind ganzjährige Ausflugsmagnete in der Region. Seit Corona sind diese Ziele noch attraktiver und beliebter bei Ausflüglern und Naturliebhabern. Die logische Folge ist, auf dem Steg und im Wackelwald konzentrieren sich die Besucher und es bilden sich auch ungewollt kleine und große Menschenansammlungen an den Engstellen. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen strömen Tausende Gäste aus dem Umland an den Federsee. Dann entpuppen sich die Stege als Nadelöhr.

Ausflug unter der Woche als Alternative

Die Stadt Bad Buchau und das Touristikmarketing empfehlen deshalb dringend, auf den Maiausflug an den Federsee zu verzichten. Es spreche jedoch nichts gegen einen Besuch unter der Woche oder in den frühen Morgen- oder Abendstunden. So verteilen sich die Menschen, und der Besuch wird doch noch zu einem Genuss.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass auf dem Federseesteg jederzeit Maskenpflicht besteht. Im übrigen Gebiet ist eine Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Gegenseitige Rücksichtnahme gehört dazu. Die Polizei und das Ordnungsamt sind zudem präsent.

Sollte der Besucherandrang zu hoch sein, behält sich die Stadtverwaltung vor, den Federseesteg auch kurzfristig zu schließen.

Die aktuell hohen Inzidenzzahlen im Landkreis Biberach lassen nur einen Aufenthalt mit maximal einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt zu.