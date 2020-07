Einen Rasenroboter hat ein Unbekannter zwischen Montag- und Dienstagmorgen in Bad Buchau gestohlen. Das Gerät befand sich nach Erkenntnissen der Polizei auf einem Gelände nahe der Seegasse. Ob der schwarze Husqvarna-Roboter beim Diebstahl in Betrieb war oder in der Ladestation stand, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07371/9380.