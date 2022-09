Lobpreisabend Tauchstunde in Kanzach

Zum Lobpreisabend Tauchstunde laden die Veranstalter am Freitag, 9. September um 19.30 Uhr in den Kirchhof Kanzach ein. Die Federseeband gestaltet den Abend musikalisch, heißt es in einer Vorschau.

Der Gottesdienst lädt dazu ein, in Lobpreis, in die eucharistische Anbetung, einzutauchen. Im Ambiente mit Kerzenschein zwischen Kirche, Friedensengel und Brunnen wird die Federseeband wieder zum Mitsingen der Lobpreislieder einladen. Es gibt auch die Möglichkeit zur Beichte. Ralf Salamon wird zum Thema „Ich bet´für dich“ einen Impuls geben. Er hat bei Loretto in Salzburg die Jüngerschaftsschule absolviert und ist mittlerweile im Theologiestudium. Außerdem ist er mitverantwortlich im Team der Prayersession in Schemmerhofen und beim großen Jugendfestival Pfingsten in Oberschwaben.

Bei schlechtem Wetter wird der Lobpreisabend in die Kirche in Kanzach verlegt. Im Anschluss lädt das Nachtcafé zu Imbiss und Getränken und zu Begegnung am Lagerfeuer ein.