Living History in Kanzach

Wie auch schon im letzten Jahr gibt es auf der Bachritterburg in Kanzach eine Burgbelebung. Diesmal mit der Gruppe Historia Vivens 1300 aus Wien, die gemeinsam mit Freunden am Pfingstwochenende in die Bachritterburg ziehen und das Gelände bewohnen. Vom 4. bis 6. Juni wird die Burg belebt und es ist ein buntes und interessantes Programm geplant. So wollen die den Besuchenden umfassende Einblicke ins mittelalterliche Leben sowie die Stände des Adels, der Bürger und der Bauern zur Zeit der Wende vom 13. Zum 14. Jahrhundert näher zu bringen. Neben dem Burgherren, seiner Gemahlin und den Bediensteten kommen auch einige Handwerker auf die Burg, die ihrerzeits als kleines Wirtschaftszentrum und Verwaltungssitz galt. So zählen zu den Hauptaufgaben des Burgherren den Betrieb am Laufen zu halten, während dessen sich seine Gemahlin gemeinsam mit anderen Damen mit Handarbeiten wie Nähen oder Sticken beschäftigt. Auch die Landwirtschaft spielte eine große Rolle im Tagesablauf. Ein Schmied stellt einfache Gegenstände des täglichen Bedarfs her, anderer Handwerker sind auf die Herstellung von Armbrüsten, Pfeile etc spezialisiert. Ergänzt wird das Programm durch Modenschauen, in denen die einzelnen Bestandteile der hochmittelalterlichen Kleidung verschiedener sozialer Schichten anschaulich und unterhaltsam vorgestellt werden.Das Programm ist für die ganze Familie und ist sicherlich für Groß und Klein spannend. Die Burgschänke wird geöffnet sein.