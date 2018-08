Lieber Allrounderin als Spezialistin

Neue Stadt, neue Aufgaben – und viele neue Gesichter: Tanja Bloching ist „die Neue“ im Bad Buchauer Rathaus. Von der Donaustadt Riedlingen ist die 33-Jährige in das etwas kleinere Federsee-Städtchen gewechselt, statt des Riedlinger Ordnungsamts leitet sie nun das Buchauer Hauptamt. „Ich fühle mich extrem wohl hier“, fasst die Diplom-Verwaltungswirtin ihre ersten Eindrücke zusammen. Mit Bad Buchau verbindet sie auch schöne Kindheitserinnerungen.

„Ich bin tatsächlich eine richtige Reingeschmeckte“, sagt Tanja Bloching über sich und lacht. Damit unterscheide sie sich von vielen ihrer neuen Kollegen, die fest in Bad Buchau verwurzelt sind. Gänzlich unbekannt war ihr die Kurstadt aber nicht, als sie zum 1. Juli die Stelle als Leiterin des Buchauer Hauptamts antrat. Durch ihre Mutter, die 40 Jahre lang in der Küche des Kurzentrums gearbeitet hat, verbindet die gebürtige Munderkingerin viele schöne Kindheitserinnerungen mit Bad Buchau. „Das Thermalbad war eine Zeit lang fast meine zweite Heimat“, erinnert sich Bloching. „Und meiner Meinung ist das Buchauer Thermalbad auch das Schönste in ganz Oberschwaben“, ist die fleißige Thermenbesucherin überzeugt.

Nun ist aus dem Ort ihrer Kindheit also ihr Arbeitsort geworden – und dabei hat auch der Zufall seine Hände im Spiel gehabt. Nach ihrem Studium an der Verwaltungsfachhochschule Kehl war die Riedlinger Stadtverwaltung 2008 erste Station auf ihrem Berufsweg, wo Bloching zunächst die Stabsstelle als persönliche Assistentin des damaligen Bürgermeisters Hans Petermann innehatte und später als stellvertretende Ordnungsamtsleiterin tätig war. Von ihrem Vorgänger Heinz Fischer aus Bad Buchau übernahm sie schließlich 2010 die Leitung des Riedlinger Ordnungsamts. Eine interessante Aufgabe, findet Bloching, doch nun sei einfach die Zeit für einen Wechsel gekommen: „Nach zehn Jahren tut es einfach gut, wenn man etwas anderes sieht.“

Eher durch einen Zufall sei sie auf Bad Buchau aufmerksam geworden, nachdem ihr ein Verwaltungspraktikant aus der Kurstadt an seinem letzten Tag im Riedlinger Rathaus von der ausgeschriebenen Hauptamtsleiterstelle berichtete. „Auf den letzten Drücker“, erzählt Bloching, habe sie sich in Buchau beworben – und war dann „so aufgeregt wie bei noch keinem Bewerbungsgespräch zuvor“, erinnert sie sich: „Ich wollte die Stelle unbedingt haben.“

Und es hat geklappt: Nur zwei Wochen später kam die Zusage, nachdem sich Bloching, so Bürgermeister Peter Diesch, gegen acht weitere Bewerber durchgesetzt hat. So angenehm wie das Bewerbungsgespräch verlaufen sei, so herzlich sei sie in Bad Buchau aufgenommen worden, sagt die neue Hauptamtsleiterin. Vorgänger Helmut Müller habe sie vor seinem Wechsel nach Attenweiler „toll eingeschafft“ und sie sei dankbar für ihre neuen Kollegen, die ihr mit Rat und Tat zur Seite stünden.

Neben der Nähe zu ihrem Wohnort Offingen schätzt Bloching im Buchauer Rathaus vor allem die Vorteile einer kleinen Verwaltung. „Große Strukturen, bei denen man sich extrem spezialisieren muss, wären nichts für mich. Mir war wichtig, dass ich ein Stück weit meine Erfahrungen weiter tragen kann“, so die Hauptamtsleiterin, die in ihrer Freizeit Klarinette im Musikverein Offingen spielt, mit Vorliebe in den Bergen wandert, radelt und „unglaublich gern und viel liest.“ „Alle Verwaltungen ticken etwas anders und Bad Buchau ist sehr, sehr familiär.“

Vom Personalwesen bis zur Jagd

Tatsächlich ist die Bandbreite ihrer neuen Aufgaben groß. Stadtsanierung, Bebauungspläne, Grundstückseinkäufe, Personalwesen, Friedhof, Kindergarten, Schulen und Jagd fallen unter anderem in ihre Zuständigkeit. Als Vollstandesbeamtin darf sie zudem Trauungen vornehmen, eine „besonders schöne Aufgabe“, wie Blochig findet: „Das ist auch etwas Besonderes, wenn man für ein Paar den Startschuss ins gemeinsame Leben geben kann.“

Eine Vielfalt, die Bloching auch allgemein am Verwaltungswesen schätzt. Dabei habe sie nach ihrem Abitur an der Matthias-Erzberger-Schule in Biberach zunächst mit dem Gedanken gefremdelt, mit einer Verwaltungslaufbahn in die Fußstapfen ihres Vaters zu folgen. „In meinem ersten Studienjahr war ich noch überzeugt, einen ganz großen Fehler gemacht zu haben“, erinnert sie sich lachend. „Aber im Nachhinein war es die richtige Entscheidung – und heute würde ich nichts anderes mehr machen wollen.“