Letzter Fledermausabend am Federsee

Am Federsee geht die Fledermaussaison zu Ende. Den letztjährigen öffentlichen Fledermausabend in Bad Buchau veranstaltet das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee am Freitag, 24. August, ab 19.30 Uhr. An diesem Wochenende wird die European Batnight gefeiert. Wegen der früheren Dämmerung fliegen Fledermäuse jetzt zeitiger aus als im Frühsommer – also besonders günstig für Familien mit jungen Fledermausfans. Ab September bietet der Nabu keine Fledermausführungen mehr an, da dann die Flugbedingungen wegen der Witterung nicht mehr optimal sind. Beim letzten diesjährigen Fledermaus-Abend am Federsee beleuchtet der Nabu faszinierende Details aus dem Leben der heimlichen Insektenjäger. Thema im einführenden Bildervortrag sind die einfallsreichen Tricks, mit denen Zwergfledermaus, Abendsegler und Co. sich den Luftraum erobert haben. Dank ihres Ultraschall-Systems peilen sie die Beute punktgenau an und erreichen Fangzahlen von über tausend Insekten – pro Nacht. Wie die Tiere aus dem zurückgeworfenen Echo die erforderlichen Infos interpretieren, soll anschaulich erklärt werden. Der Einführungsteil endet mit der Vorstellung einfacher Möglichkeiten, wie Haus- und Gartenbesitzer den bedrohten Flattertieren helfen können. Mit einbrechender Dämmerung beginnt der zweite Teil des Abends, die Fledermaus-Expedition. Kinder können dabei die Fledermaus-Suchgeräte des Nabu ausprobieren und mit ihnen jagende Fledermäuse aufspüren. Für Nabu-Mitglieder gibt es Ermäßigung.