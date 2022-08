Letzter Basislehrgang am Federsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Württembergische Fußballverband setzt ab dem Kalenderjahr 2023 ein bundeseinheitliches Bildungskonzept in der Qualifizierungsarbeit des Deutschen Fußballbundes um. Damit verändert sich der Einstieg in die Trainer C-Lizenzausbildung weg vom Basislehrgang, hin zum DFB-Basis-Coach.

Das bedeutet für die 13 Lehrgangsteilnehmer des Basislehrgangs am Federsee, dass sie die für die C-Lizenzausbildung erforderlichen zwei Teamleiterlehrgänge und einen Prüfungslehrgang innerhalb der nächsten Monate absolvieren müssen. Denn bereits ab Mitte des nächsten Jahres werden nur noch Trainerlehrgänge nach dem neue DFB-Schulungskonzept angeboten.

Mit dem SV Bad Buchau und dem SV Oggelshausen gab es erstmals zwei Vereine, die eine Trainerschulung gemeinsam ausrichten wollten. Beide Vereine sind im Aktiven- als auch im Jugendspielbetrieb seit Jahren in einer Spielgemeinschaft organisiert und pflegen ein partnerschaftliches beziehungsweise freundschaftliches Verhältnis. So war es für Jugendleiter Jürgen Dörner, SV Bad Buchau, selbstverständlich, dass er bei seiner Nachfrage nach der Durchführung eines Basislehrgangs seinen Partnerverein SV Oggelshausen mit ins Boot nimmt.

Somit fand das ersten Schulungswochenende im Haus der Vereine und auf dem Kunstrasen des SV Bad Buchau und das darauffolgende im Vereinsheim und dem Rasenplatz des SV Oggelshausen statt. Für den SV Oggelshausen engagierte sich der 1. Vorsitzende Alfred Wohlleb während der Planungs- als auch bei der Durchführungsphase der Veranstaltung. Beide Vereine zeigten sich von ihrer besten Seite und sorgten für eine ansprechende Lernatmosphäre mit ausreichender Verpflegung an Getränken und Speisen.

Der Basislehrgang richtet sich in erster Linie an Juniorentrainer/innen und stellt dementsprechend das sogenannte „MUT“-Modell vor. Alle Aspekte der Mannschaft, des Umfeldes und des Trainerteams werden beleuchtet und diskutiert. Fußballspezifisch werden alle Details eines Stationentrainings mit Zielspielen, Kleine Spiele, Übungssituationen und Torespiele in Theorie und Praxis vorgestellt. Den Trainern werden die Steuerungselemente erläutert, mittels denen er die Juniorenspieler/innen zum selbständigen Lernen und Lösen von Problemsituationen anregen kann.

Als Referent baute Nectad Fetic, Bad Saulgau, einen Spannungsbogen zu den Lerninhalten in Theorie und Praxis auf.