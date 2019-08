Letzte Fledermaus-Führung in diesem Jahr

Den letzten diesjährigen Fledermaus-Abend in Bad Buchau veranstaltet das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee am Freitag, 23. August, ab 19.45 Uhr. Nach einem Bildervortrag startet die Fledermaus-Pirsch in verschiedene Jagdgebiete heimischer Flattertierarten. Treffpunkt ist das Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Kinder ab sechs Jahren sind herzlich willkommen, jede Familie erhält eine Fledermaus-Broschüre.

Für den letzten Fledermaus-Abend der Saison verspricht der Nabu faszinierende Details aus dem Leben der heimlichen Insektenjäger. Zu Beginn stellt eine kindgerechte Einführung die Tricks vor, mit denen Zwergfledermaus, Abendsegler & Co. sich den Luftraum erobert haben. Fledermäuse sind nämlich Tiere der Superlative: sie sind optimal konstruierte Flugmaschinen mit eingebautem Radar zur Orientierung in totaler Dunkelheit. Dank ihres Ultraschall-Systems peilen sie Beute punktgenau an und erreichen so Fangzahlen von teilweise mehr als tausend Insekten pro Nacht. Wie die cleveren Tiere aus dem zurückgeworfenen Echo Informationen herauslesen, wird anschaulich erklärt. Der Vortrag endet mit der Vorstellung diverser einfacher Möglichkeiten, wie Haus- und Gartenbesitzer den bedrohten Flattertieren helfen können.

Bei Dämmerung beginnt dann die Fledermaus-Pirsch am Federsee. Zum Einsatz kommen spezielle Fledermaus-Suchgeräte, die beim Aufspüren jagender Fledermäuse helfen.