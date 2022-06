„Lein-High-Fashion“ im Federseemuseum

Bereits vor 5000 Jahren gab es professionelle Textilherstellung am Federsee. Das teilt das Federseemuseum mit. Anschaulich gemacht wird das, wenn Leinbäuerin Regina Lutz buchstäblich den Faden aufgreift und zeigt, wie in der Siedlung Alleshausen-Grundwiesen aus Leinpflanzen feinste Fasern entstanden. Unter dem Motto: „Lein-High-Fashion in der Steinzeit“ wird das am Sonntag, 12. Juni, von 11 bis 17 Uhr gezeigt. Besucher können dabei aktiv werden und selber Hand anlegen. Mit von der Partie ist die Mittelalterfärberei Král, die vorführt, wie mit Pflanzen gefärbt wird.