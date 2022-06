Lein-High-Fashion aus der Steinzeit

Bereits vor 5000 Jahren gab es professionelle Textilherstellung am Federsee. Leinbäuerin Regina Lutz greift am Sonntag, 12. Juni, von 11 bis 17 Uhr den Faden auf und zeigt im Federseemuseum, wie in der Siedlung Alleshausen-Grundwiesen aus Leinpflanzen feinste Fasern entstanden. Denn darauf hatten sich die Menschen, die dort in den Sommermonaten lebten, spezialisiert. Durch die guten Erhaltungsbedingungen im feuchten Boden haben sich so viele Reste aus dieser Zeit bewahrt, dass die einzelnen Arbeitsschritte bestens nachzuvollziehen sind, schreibt das Museum in einer Pressemitteilung. Diese Tätigkeiten zeigt Regina Lutz Schritt für Schritt mit Nachbildungen von Steinzeitwerkzeugen. Besucher können selbst Hand anlegen.