„Lebenszentrum“: Chance auf Fördermittel

Die Planung für das neue „Lebenszentrum am Postpark“ in Bad Buchau ist im vollen Gange (SZ berichtete). Nun hoffen die Initiatoren von „Bürger für Bürger“ erneut auf Fördergelder aus dem Landesprogramm „Quartier 2010“. Die Chancen dazu stehen gut, teilte der stellvertretende Vereinsvorsitzende und Stadtrat Klaus Schultheiß im Gemeinderat mit – denn das innovative Projekt wurde auch bei einem kürzlichen Termin im Sozialministerium in Stuttgart „sehr gut aufgenommen“.

Die Erweiterung des „Haus mit Herz“ in Bad Buchau ist als ganz großer Wurf geplant: Neben barrierefreiem Service-Wohnen, Ferienwohnungen für Pflegebedürftige mit ihren pflegenden Angehörigen und einer integrativen Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung oder Demenz sollen künftig ein Café, ein bürgerschaftlich geführtes Lebensmittelgeschäft, Ladestationen für E-Autos und Car-Sharing das Angebot der Tagespflege ergänzen. Initiator Michael Wissussek stellte nun sein Konzept des „Lebenszentrums“ im Gemeinderat vor – und berichtete auch von einem Vorort-Termin mit Bürgermeister Peter Diesch und Klaus Schultheiß im Sozialministerium. „Wir haben nachhaltig Zuspruch bekommen, dass wir auf einem guten Weg sind“, so Wissussek.

Auch Sozialamtsleiterin Petra Alger vom Landratsamt Biberach hat die innovative Kraft des Projekts bestätigt, das im Landkreis einzigartig sei. Wohl gute Voraussetzungen für die „Bürger für Bürger“, die nun auf weitere Fördergelder aus dem Quartiersentwicklungsprogramm des Landes hoffen. Bereits 2017 hat die Stadt Bad Buchau für das Engagement des Vereins beim Ideenwettbewerb „Quartier 2020“ den Quartierspreis erhalten. Damals wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Fördergelder, die in diesem Zusammenhang fließen, einem Angebot für integratives Wohnen zugute kommen sollen.

Klaus Schultheiß hatte damals das Konzept der „Bürger für Bürger“ für den Ideenwettbewerb eingereicht und kürzlich den Verein bei einem Netzwerktreffen der 53 Preisträger vertreten – und Neuigkeiten mitgebracht: „Das Land hat den Förderbaukasten für ,Quartier 2020’ neu aufgebaut und da können wir wieder neu einsteigen.“ Hier bestehe also erneut die Chance, Mittel abzugreifen. Bis zum 15. März müsse ein Neuantrag eingereicht werden, so Schultheiß, der sich erneut bereit erklärte, diese Aufgabe zu übernehmen. Der Antrag sei denn auch schon fertig und liege gerade einem Fachplaner zur Überprüfung vor.

Projekt mit Modellcharakter

Die Erfolgsaussichten wertete Schultheiß als überaus positiv. „In Stuttgart ist das sehr gut aufgenommen worden“, berichtete er vom Treffen im Sozialministerium. Das Projekt sei als „modellhaft“ bewertet worden. Ein solches komplexes Ineinandergreifen von verschiedenen Angeboten habe man „noch nicht so gehabt“.

Michael Wissussek betonte, mit dem niederschwelligen Angebot im „Lebenszentrum“ keine Konkurrenz zum geplanten Pflegeheim beim Kurzentrum aufbauen zu wollen. „Dieses Zentrum soll dazu dienen, dass man dort wohnen kann, bevor man pflegebedürftig ist.“ Es sei also als niederschwelliges Angebot mit Brückenfunktion geplant.