Lebendige Partnerschaft mit Töttös hält seit 23 Jahren

45 Seekircher haben wieder 15 Stunden Busfahrt auf sich genommen, um die Partnergemeinde Töttös in Südungarn zu besuchen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister János Engert, Suze Hasenfus von der „Deutschen Selbstverwaltung Tiedisch“ und den Seekircher Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Jürgen Reisch, zu den Gastfamilien.

Am nächsten Tag stand der Besuch der Blaufärberwerkstatt der Familie Horvath in Tolnau auf dem Programm. Nur noch vier Blaufärberfamilien gibt es in Ungarn. Ein jahrhundertealter aufwendiger Prozess, bei dem der weiße Stoff mit Indigo eingefärbt, bedruckt mit verschiedenen Mustern aus mehr als 500 sogenannten Modeln gewaschen, getrocknet und mit tonnenschweren Gewichten gewalkt wird, liefert einzigartige Blaufärberstoffe. Auch das Bearbeiten der Stoffe liegt in Familienhand. Die Seekircher waren sehr beeindruckt, und manch einer brachte ein so wertvolles Stück der Blaufärberkunst mit nach Hause.

Nach dem Mittagessen besichtigte die Gruppe ein kleines Museum im Naturschutzgebiet des Gemencer Waldes in den Auen der Donau und besuchte das Wildgehege. Am Abend trafen sich die Gäste mit den Ungarn zum Tanz mit DJ Tibi im Kulturhaus in Töttös.

Der Freitagnachmittag führte nach Pecs/Fünfkirchen und ein Teil der Gruppe besichtigte die Porzellanmanufaktur der Familie Zsolnay. Das Zsolnay-Viertel wurde für 2010, als Pecs Weltkulturhauptstadt war, renoviert und eine vielseitige und abwechslungsreiche Kulturstätte errichtet. Die Besucher bekamen einen Einblick in die aufwendige Porzellanherstellung. Danach ging es weiter in das Weindorf Villany, wo im Weinkeller Szende Pince ein üppiges ungarisches Vesper sowie eine von Peter Hofmann gesponserte Weinprobe auf die Gäste wartete.

Die Jugendlichen machten sich unterdessen auf zum Lasertag, zusammen mit jungen Töttösern, die die Jugendlichen während des ganzen Besuchs betreuten.

Den Samstagmorgen verbrachten die meisten mit ihren Gastfamilien zum Beispiel auf dem Markt in Mohacs oder zum Treffen mit Bekannten früherer Besuche. Bei herrlichem Wetter traf man sich nachmittags am Sportplatz der Gemeinde wieder zum obligatorischen Fußball-Länderspiel Seekirch gegen Töttös. Mit einer tollen Tanzshow junger Mädchen wurden die Zuschauer und Fußballer eingestimmt. Die Majoretten-Gruppe unter der Leitung von Anita Nemeth führte sehr gut einstudierte Tänze auf und sorgte für einen hervorragende Stimmung auf dem Platz. Das Fußballspiel entschied Töttös für sich. Nach dem Fußballspiel nutzten viele Seekircher den Dorfrundgang mit Bürgermeister János Engert. Viele waren auch sehr angetan von der kleinen Dorfaustellung, die Suze Hasenfus ins Leben gerufen hat. Alte Karten, schöne alte Fotos zeigen das Töttös beziehungsweise Tiedisch, wie es früher war. Den Rundgang schloss ein Besuch der Kirche ab, in der von Bad Buchaus Pfarrer Martin Dörflinger und dem Alleshauser Bürgermeister Klaus Ulmschneider das Bussenlied angestimmt wurde.

Im Kulturzentrum wurde dann zu einem leckeren „Pörkölt“ (ungarisches Gulasch) eingeladen, dann bedankte sich Bürgermeister Koch im Namen des Partnerschaftsvereins für die Gastfreundschaft. Es wurden Geschenke ausgetauscht, Bänke und Stühle für den Innenhof, mit einem schönen Schild „Freunde für Freunde“, auch den beiden Hauptorganisatoren Suze Hasenfus und Dominika Kriszt wurde noch ein kleines Geschenk überreicht.

Ebenso nutze die Landjugend Seekirch die Gelegenheit, um sich bei ihren Betreuern mit T-Shirts mit dem Aufdruck der KLJB Seekrich und einem Lied zu bedanken.