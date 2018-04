Der lang ersehnte Dorfladen in Allmannsweiler (die SZ berichtete) hat einen guten Start hingelegt. Beim ersten Verkaufstag am Samstag stand die Kundschaft von Anfang bis weit nach offiziellem Ladenschluss Schlange. Das Team um Familie Scham hatte fast keine Zeit für die Überreichung des Logos der Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben. Für die Leader-Gruppe überreichten Peter Diesch und Emmanuel Frank das Logo an den Hausherrn Michael Walter, der das Logo demnächst an der Hauswand neben der Ladentüre anbringen wird. Es weist darauf hin, dass mit gemeinsamen Projekten ländliche Kommunen gestärkt werden sollen und dass der Dorfladen ein Vorhaben des Maßnahmen-und Entwicklungsplans Ländlicher Raum ist. Mit dabei war auch Bürgermeister Stefan Koch. Foto: Klaus Weiss