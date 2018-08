Laufsichere Vierbeiner

Auf gute Resonanz stieß das Kinderferienprogramm beim Verein der Hundefreunde beim Vereinsheim im Plankental. Die Hundefreunde hatten aber auch einiges vorbereitet um den gut 30 Kinder einen interessanten Nachmittag zu bieten.

Erwartungsvoll trafen die Kinder am Hundeplatz beim Vereinsheim ein, um einmal mit Hunden was zu erleben. Einige Hundeführer hatten dazu ihre Vierbeiner mitgebracht, darunter einige Bulldoggen, Boxer, Golden Retreiver und einen Staffordshire Bullterrier. Dabei wurde gleich sichtbar, dass die Hunde durchweg gut erzogen waren und so bei manchem der Kinder eine anfängliche Angst gleich gar nicht aufkommen ließ.

Roswitha Murrweis, die Vorsitzende des Vereins, erklärte den Kinder zunächst mal allerhand Wissenswertes über Hunde, wie sie ausgebildet werden, der richtige Umgang mit fremden Hunden, so zum Beispiel darf man einem fremden Hund niemals in die Augen schauen und vor allem nicht anfassen, bevor es der Hundehalter erlaubt.

Viele Fragen rund ums Thema kamen auf und wurden den Kindern eingehend beantwortet. Danach ging es auf den Trainingsplatz, wo die Kinder selbst Hundeführer sein durften, und mit den Golden Retreiver „Rocy“ und „Kimba“ den Slalom-Parcours durchlaufen durften.

Überrascht waren die kleinen Hundeführer, dass dies eigentlich so ganz einfach war und der Hund brav mitlief. Allerdings hatten die Kinder auch die Leckerlies in der einen Hand, und da wird dann fast jeder Hund schwach und folgt. Die Kinder jedenfalls hatten mächtig Spaß daran.

An einer weiteren Station war Treffsicherheit an der Dartscheibe gefragt, während auf einem anderen Trainingsplatz der Staffordshire Bullterrier seine Fähigkeiten als ausgebildeter Rettungshund zeigte. Ob der Hund durch eine lange Röhre musste, über wippende Bretter und Stege lief, die jungen Hundeführer hatten ihre Freude daran und waren beeindruckt, wie laufsicher der Hund sich auf den schmalen Stegen verhielt.

Gegen Ende bekamen die Teilnehmer eine Urkunde, und der eine oder andere hat sicher schon überlegt ob die Eltern für Anschaffung eines Hundes gewonnen werden können.