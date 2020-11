Lastwagen fährt Zaun um

Ein Lastwagen hat am Montag in Bad Buchau einen Zaun umgefahren und hielt dabei nicht an. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein roter Lkw mit Anhänger auf der Friedenstraße. Beim Abbiegen auf die Gottlieb-Gnannt-Straße übersah der Fahrer einen Metallzaun. Der Zaun knickte um und wurde stark beschädigt. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens am Zaun schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Die Polizei Bad Schussenried (Telefon 07583/9420222) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Montag einen roten Lkw in dem Wohngebiet gesehen haben.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, sei dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.