Landwirtschaftliche Gerüche sind kein Hindernis

35 Bauplätze sollen im künftigen Baugebiet Am Möwenweg im südöstlichen Ortsrand von Bad Buchau entstehen. Noch ist der Gemeinderat aber dabei, mit der Aufstellung des Bebauungsplans die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. In diesem Zusammenhang hat die Stadt auch ein Geruchsgutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Geruchsimmission durch die benachbarten Bauernhöfe liegt zwar unterhalb der Grenzwerte – im Gemeinderat sorgte sie dennoch für Diskussion.

Das rund 3,8 Hektar große Plangebiet schließt direkt an das Baugebiet Weiherteile II an. Im Norden durch die Wohnbebauung begrenzt, ist das Areal im Süden von Wiesen und Feldern umgeben. Zu dieser ländlichen Idylle gehören jedoch auch drei landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- und Schweinehaltung in der Nachbarschaft. Sie waren Anlass, ein Geruchsimmissionsgutachten in Auftrag zu geben, führte Architekt Clemens Künster im Gemeinderat aus.

Manche Tiere riechen stärker

Gerüche aus Ställen, offenen Güllegruben, Festmistlagern oder Fahrsilos wurden dabei auf Grundlage der Geruchsimmissionsrichtlinie erfasst. Die Ausbringung von Gülle oder Gärresten auf den Feldern spielte dagegen bei der Beurteilung keine Rolle. All diese Gerüche werden in sogenannten Geruchseinheiten gemessen und nach bestimmten Faktoren gewichtet. Je nach Tierart setzt der Verein der Ingenieure (VDI) in seiner Richtlinie unterschiedliche Werte an: Ein 500 Kilogramm schweres Rind etwa setzt demnach pro Sekunde zwölf Geruchseinheiten frei, ein Mastschwein dagegen sogar 50. Wie stark der Stallgeruch wahrnehmbar ist, hängt also von der Menge der Tiere und der jeweiligen Tierart ab.

Die Geruchsbelästigung selbst wird in der Geruchsimmissionsrichtlinie in sogenannten „Geruchsstunden“ gemessen. Eine „Geruchsstunde“ liege vor, wenn die Ausdünstung für mindestens sechs Minuten innerhalb einer Stunde wahrnehmbar sei, erklärte Künster. Für die Grenzwerte ist die Häufigkeit solcher Geruchsstunden pro Jahr ausschlaggebend. So ist für den landwirtschaftlichen Außenbereich noch eine Geruchsstunden-Häufigkeit von 25 Prozent zulässig, für Dorfgebiete, Gewerbe- und Industriegebiete 15 Prozent, für Wohn- und Mischgebiete wie im geplanten Baugebiet Am Möwenweg allerdings nur zehn Prozent.

Dieser Grenzwert werde dann auch weitgehend eingehalten, fasste der Architekt und Stadtplaner zusammen. Lediglich am Ostrand des Plangebiets komme es mit elf Prozent zu einer geringfügigen Überschreitung. Dieser Bereich werde jedoch im Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche ausgewiesen und sei damit unproblematisch, so Künster. Das Gutachten schlägt unter anderem Spielplätze für die betroffene Fläche vor; gegebenenfalls könne sie sogar bebaut werden, dies sollte aber von der Genehmigungsbehörde überprüft werden.

Künster selbst riet dagegen von einer Bebauung des betroffenen Bereichs ab. Schließlich gebe es eine Unwägbarkeit: Einer der Landwirte möchte seinen Betrieb möglicherweise erweitern. Die Entscheidung darüber liege aber letztlich in den Händen des Gremiums, betonte der Planer: „Der Gemeinderat kann abwägen, welchem Belang er mehr Gewicht einräumt.“ Für den Betrieb gebe es nun eine natürliche Grenze, antwortete der Architekt auf die Nachfrage Gerwig Müllers. In anderer Richtung habe der Landwirt dagegen noch Erweiterungsmöglichkeiten – oder er müsse entsprechende Maßnahmen ergreifen und etwa Filter- oder Lüftungsanlagen einbauen.

Klaus Schultheiß sprach dennoch von einem „problematischen Bebauungsplan“. Nach seiner Erfahrung bedeuteten schon geringere Geruchsstunden-Häufigkeiten eine Einschränkung. Dies wollte Künster so nicht gelten lassen. Er stufte erst eine Größenordnung von 20 bis 25 Prozent als belästigend ein, „aber noch nicht gesundheitsgefährdend“ und im ländlichen Bereich sei dies auch noch hinnehmbar.

„Beeinträchtigung ist eine subjektive Geschichte“, argumentierte Stefan Feurle in dieselbe Richtung: „Wer keinen Gestank will, soll nach Stuttgart oder Ulm ziehen – da stinkt’s dann nach was anderem.“ Wer aufs Land ziehe, nehme Bauernhofgeruch in Kauf. Und möglicherweise könne man hier ja auch preislich den Bauplatzkäufern entgegenkommen. Keine Bauplätze auszuweisen, sei schließlich auch keine Alternative.

Auf Schultheiß’ Anregung sicherte Bürgermeister Peter Diesch jedoch zu, potenzielle Käufer auf die Geruchsimmission hinzuweisen. Zunächst stimmten die Räte aber der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs zu.