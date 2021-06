Landschaften, Blumen und Stillleben

Bis 12. August stellt der Künstler Josef Steiner seine Bilder im Gesundheitszentrum Federsee aus. Zu sehen sind Ölbilder, Misch- und Acrylbilder und Aquarellmalereien, bevorzugt von Landschaften, aber auch von Blumen und Stillleben.

Josef Steiner ist 1940 geboren und lebt heute in Untermarchtal. Seine große Leidenschaft begann mit seiner Malerausbildung 1954. Während seiner dreijährigen Ausbildung sammelte der Künstler wichtige Grundlagen über die Farben und wurde dabei zur Malerei inspiriert. Die Kunst der Malerei hat sich Josef Steiner im Laufe der Jahre selbst beigebracht.

Von seinem Lehrmeister bekam Josef Steiner bereits im 1. Lehrjahr einen Ölfarbenmalkasten geschenkt, mit dem er seine ersten Ölbilder, vor allem Landschaftsmotive malte. Seit zirka 35 Jahren malt er mit Misch- und Acrylfarben Landschaften und Blumen. Nach jahrelanger künstlerischer Erfahrung wagte sich der Künstler Ende der 90er Jahre an die Aquarellmalerei. Josef Steiner betont, dass er keine Angst vor Farben hat und er die Farben liebt, die sich in seinen vielfältigen Bildern widerspiegeln. Sein Repertoire an Bildern hat er bereits in zahlreichen Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert. Die aktuelle Ausstellung zeigt eine Auswahl seiner Werke mit den Themen Landschaft, Blumen und Stillleben. Die Ausstellung unter dem Motto „Farbenspiele“ wird bis Mitte August im Gesundheitszentrum Federsee ausgestellt sein und steht den Patienten der Federseeklinik uneingeschränkt zur Verfügung. Hinweis: Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Ausstellung für externe Besucher aktuell nicht einsehbar.