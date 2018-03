Landratsamt: Sparkurs fortsetzen

Keine rechtlichen Beanstandungen hat das Landratsamt Biberach, das den Haushaltsplan 2018 und die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe in Bad Buchau geprüft hat. Kämmerer Franz-Xaver Menz verlas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Haushaltserlass des Landratsamts. Darin ordnet die Behörde an, den Sparkurs in Bad Buchau weiter fortzusetzen. Zuführungsrate, Rücklagen und Beiträge reichen zwar 2018 aus, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Für 2019 werde jedoch mit einer Neuverschuldung gerechnet.