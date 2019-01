Landfrauen: Mobbing von Bauernkindern ist ernstes Problem

Sie veranstalten Kurse und Weiterbildungsangebote, organisieren Ausfahrten und gesellige Treffen, doch nicht zuletzt versteht sich der Landfrauenverband als „Interessenvertretung der Bäuerinnen“. „Dies ist eine Aufgabe, die in Zeiten mit finanziellen Problemen, höheren Anforderungen und Auflagen an die Landwirte bei den ständigen Anfeindungen aus der Gesellschaft stark an Bedeutung zunimmt“, sagte Kreisvorsitzende Doris Härle an der Hauptversammlung des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen in Bad Buchau. Ein derzeit besonders „akutes Thema“: Mobbing von Bauernkindern.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Landesverband der Landfrauen online die Bürger befragt. Die Umfrage sei zwar nicht repräsentativ gewesen, die Tendenz jedoch klar, so Kreisvorsitzende Doris Härle: Bauernkinder sind häufig Zielscheibe von Hänseleien und Spott – und zu 30 Prozent gehe das Mobbing von Lehrern oder Erziehern aus. Juliane Vees, Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, habe daraufhin gegenüber Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann ihr Anliegen vorgebracht, die Darstellung von Landwirtschaft in Schulbüchern auf einen aktuellen, neutralen Stand zu bringen. Doch auch vor Ort ist der Landfrauenverband aktiv geworden: Für betroffene Kinder und ihre Eltern werde Anfang März ein Seminarwochenende in Bad Waldsee angeboten und die Landwirtschaftliche Sozialversicherung habe ein rund um die Uhr erreichbares Notfalltelefon eingerichtet, berichtete Härle. „Leider nimmt der Druck von außen auf die Landwirtsfamilien immer mehr zu“, stellte die Kreisvorsitzende bei der Hauptversammlung in Bad Buchau fest.

Politisch engagieren sich die Landfrauen deshalb für eine „Wertschätzung und Förderung der heimischen Landwirtschaft“, so Härle – „ob biologisch oder konventionell“. Weitere Forderungen: der Erhalt der Kulturlandschaft, eine Eindämmung des Flächenverbrauchs, Verwendung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln in allen öffentlichen Einrichtungen, der Ausbau von Betreuungs- und Pflegeangebote in einer immer älter werdenden Gesellschaft, die Stärkung der Hebammen im ländlichen Raum und der Erhalt einer flächendeckenden, qualitätsgesicherten Gesundheitsversorgung. „Für den ländlichen Raum machen wir Landfrauen uns stark“, fasste Härle zusammen.

Ein politisches Gewicht

Mit derzeit 1350 Mitgliedern in den Landkreisen Biberach und Sigmaringen besitzt der Landfrauenverband – als Teil des Kreisbauernverbands – durchaus politisch Gewicht. Bei Veranstaltungsangeboten habe der Verband zudem im vergangenen Jahr 6890 Frauen „und teils auch Männer“ erreicht, blickte Vorsitzende Härle zurück. 1037 Unterrichtseinheiten fanden 2018 statt, davon 651 gefördert. Hinzu kommen 430 weitere Veranstaltungen in 25 Sprengeln und zwei Ortsvereinen. Mit Themen wie Gesundheit und Sport, Verbraucherpolitik, Hauswirtschaft, Ernährung, Gesundheits- und Sozialpolitik, Umwelt, Kunst, Kultur, Wirtschaft und EDV deckte das Angebot dabei ein breites Spektrum ab. Fester Bestandteil sind auch die Tritt-sicher-Kurse, die in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Krankenkasse angeboten werden.

Mit Frauenfrühstücken, Lehrfahrten, der Landfrauentanzgruppen in Sigmaringen, dem Bäuerinnen-Stammtisch von Sonja Berner und Gabi Hägele oder dem Landfrauenchor unter Edith Rudolph scheint bei den Landfrauen auch die Geselligkeit nicht zu kurz zu kommen. Kreisvorsitzende Härle erinnerte in ihrem Geschäftsbericht aber auch an den vergangenen Landfrauentag, an dem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Linda Kelly aus Herdwangen und Andrea Göhring aus Rulfingen als zwei von drei Unternehmerinnen ausgezeichnet hat.