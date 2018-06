Land stellt eine Million Euro in Aussicht

Bis zu einer Million Euro sieht das Tourismusinfrastruktur-Programm des Landes als möglichen Zuschuss für den neuen Eingangsbereich der Adelindis-Therme vor. Die Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Martin Garth machten sich nun im Auftrag des Wirtschaftsausschusses vor Ort ein Bild.

Die Planungen für den Neubau des Eingangsbereichs der Adelindis-Therme laufen auf Hochtouren. Ein zweigeschossiges Gebäude mit neuen Räumen, einer Sauna im Obergeschoss, Dachgarten und in direkter Nähe zum Parkplatz ist geplant.

Ein möglicher Zuschuss dafür hat der zuständige Wirtschaftsausschuss des baden-württembergischen Landtags in Aussicht gestellt. Grund genug für die Vertreter des Landtags, sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen. Walter Hummler, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Federsee, und Guido Klaiber, Geschäftsführer der Adelindis-Therme, erläuterten den aktuellen Sachstand zu dem großen Bauvorhaben und zeigten auch die langfristigen Planungen im Bereich der medizinischen Versorgung am Gesundheitscampus am Federsee auf.

Der Zuschuss könne gerade auch am Standort Bad Buchau als Signal für die Stärkung des ländlichen Raums gesehen werden. „Dass wir auf die Fördermittel zurückgreifen können, ist für uns das Ergebnis akribischer Arbeit und ermöglicht die Umsetzung eines neuen Meilensteins“, sagte Hummler. „Wohlgemerkt ist es auch der erste Förderantrag der seitens des Gesundheitszentrums Federsee gestellt und genehmigt wurde.

Die Planungen schreiten aktuell weiter voran, ein genauer Baubeginn steht aber noch nicht fest.