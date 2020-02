Lampenfieber, Glitzer und Applaus

Mit ihren energiegeladenen Tänzenen bereichern sie die Bälle und sind an der Bad Buchauer Fasnet nicht mehr wegzudenken: die Gardemädels der Moorochsenzunft. Doch wie bereiten sich die Tänzerinnen auf ihre Auftritte vor? Wie viel müssen die Mädchen trainieren und wie gehen sie mit Lampenfieber um? Ein Blick hinter die Kulissen der Garde.

Seit einigen Jahren gibt es bei den Bad Buchauer Moorochsen wieder eine Garde. Im Spätsommer 2015 wurde die Idee geboren, ein paar Mädchen der Jungnarren zusammenzutrommeln, um für einen Programmpunkt der Fasnet 2016 einen Gardetanz einzustudieren. Im Häsfundus der Narrenzunftzunft Moorochs gab es aus früheren Gardezeiten noch alte Gardehäser: blaue Uniformen für die Größeren und einfache rote Röcke und Westen für die Kleineren.

Mit Glitzer macht es noch mehr Spaß

Der erste Auftritt kam – und wurde ein voller Erfolg. Die Gardemädels ernteten schon im ersten Jahr viel Applaus. Ihre Eltern und alle in der Zunft waren mächtig stolz. Auch Zunftmeister Uwe Vogelgesang sieht die Garde als tolle Bereicherung der Buchauer Saalfasnet. Deswegen blieb es nicht bei dieser einen Fasnet – denn auch die Gardemädels selbst waren alle begeistert und wollten unbedingt weitermachen. 2018 bekamen sie dann neue blau-weiße Gardehäser und im Glitzerlook waren die Auftritte vor immer größerem Publikum noch viel cooler und aufregender.

Ein ganz tolles Erlebnis war dann der erste auswärtige Auftritt: Die Schelmenzunft in Heudorf richtete das Gabeltreffen aus und die Gardemädels waren beim Zunftabend im Dorfgemeinschaftshaus als Programmpunkt eingeladen. „Da sind alle Gäste aufgestanden und haben die ganze Zeit mitgeklatscht. Zuerst haben sie aber niemanden kommen sehen, weil das Gardemädel, das voraus gelaufen ist, so klein war“, erinnert sich Leonie Schwegler. „So eine Stimmung im Saal gibt natürlich Gänsehaut und dann macht das Tanzen gleich doppelt so viel Spaß!“

Zickenkrieg muss auch manchmal sein

Das Training beginnt meistens im September, denn nach der Fasnet ist erst mal Pause. Trainerin von Anfang an ist Nina Hirscher und sie braucht manchmal auch viel Geduld, wenn es mal wieder Zickenkrieg gibt. Trotzdem sind die Gardemädchen aber eine starke Truppe, die zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Hirscher gibt zwar die Choreografie vor, aber die Mädchen können auch selbst immer eigene Ideen und Vorschläge mit einbringen. „Natürlich gibt es dann auch mal unterschiedliche Meinungen. Aber wir finden dann eigentlich immer eine Lösung, mit der dann alle zufrieden sind“, erzählt Louisa Zerdak, die wie die allermeisten seit dem ersten Jahr dabei ist.

Vor den Auftritten ist die Aufregung bei den Gardemädels natürlich riesengroß. Vor allem, wenn es ein wichtiger Auftritt ist, wie zum Beispiel der Zunftmeisterempfang des Landrats Anfang Februar. Dann geht es laut zu hinter den Kulissen, alle reden durcheinander, während sie sich aufwärmen und dehnen. Und bei zwölf Mädels kann der Geräuschpegel dann schon mal ziemlich steigen. Die Tänzerinnen gehen im Kopf noch einmal die Schritte durch und hoffen natürlich, dass es ein guter Auftritt wird. „Aber die größte Nervosität ist dann immer schnell weg, sobald die Musik für unseren Einmarsch anfängt. Ab dem Moment kann man einfach nicht mehr an seine Nervosität denken“, erzählt Leonie Schwegler. Wenn man dann auf der Bühne stehe, müsse man automatisch übers ganze Gesicht strahlen. Das war am Anfang natürlich noch ganz anders, da waren die Mädchen richtig angespannt und so auf ihre Beine und die Choreografie konzentriert, dass sie das Lächeln manchmal ganz vergessen haben. „Mittlerweile machen wir das automatisch. Man ist einfach wahnsinnig stolz, auf einer großen Bühne und vor viel Publikum tanzen zu dürfen und da kommt das Grinsen dann wie von selbst“, erzählt Sarah Blank.

Vom Gardemädel zum Galgenvogel

Im vergangenen Jahr haben sich die Mädchen immer nochmal „viel Glück“ zugeflüstert, als sie vor den Auftritten gemeinsam in der Hocke saßen und warteten, bis die Musik anging. Bei ihrem diesjährigen Tanz stehen sie zu Beginn in einer Reihe, da geht das leider nicht mehr.

Doch inzwischen sind die Gardemädchen routiniert. Jedes Jahr stehen um die sechs Auftritte an. Am Fasnetswochenende ist es bei den Moorochsen natürlich immer besonders stressig, denn da sind sie von Donnerstag bis Sonntag eingespannt und haben dann manchmal sogar zwei Auftritte pro Veranstaltung. „Das kann dann schon mal Stress bedeuten, denn während wir uns schminken, macht irgendjemand uns die Zöpfe und man muss sich dann auch noch umziehen, warm machen und so weiter“, sagt Fiona Medve, mit elf Jahren die Jüngste in der Truppe. Einige Mädels sind zudem noch in der Brauchtumsgruppe oder machen bei Auftritten der Jungnarren mit. Dann wird aus dem Gardemädel hinter den Kulissen ganz schnell ein Galgenvogel, um sich für den nächsten Programmpunkt der Brauchtumsgruppe herrichten.

Sogar für Nachwuchs ist schon gesorgt. Seit vergangenem Jahr gibt es auch eine Mini-Garde, in der sich kleine Gardetänzerinnen schon mal auf ihre Zeit als großes Gardemädel vorbereiten können.