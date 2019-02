L280 am Sonntag zeitweise gesperrt

Bad Buchau steht am Wochenende ganz im Zeichen des großen VFON-Jubiläumsringtreffen, das von den Gabelzünften gemeinsam ausgerichtet wird. Für Besucher und die Bewohner Bad Buchaus gibt die Narrenzunft Moorochs folgende Hinweise:

Samstag: Die Abendveranstaltung am Samstag im Festzelt ist eine Ü18-Veranstaltung, also nicht für Kinder und Jugendliche bestimmt. Neben den begrenzten Parkplätzen am Festgelände stehen ausreichend weitere Parkplätze beim Federseemuseum, beim Freibad und bei der Federseeschule zur Verfügung.

Sonntag: Die Innenstadt wird ab 11 Uhr bis nach dem Umzug (zirka 17 Uhr) komplett gesperrt sein. Die L280 von Bad Buchau nach Oggelshausen ist ab 11 Uhr bis zirka 18.30 Uhr ebenfalls komplett gesperrt, da sie als Busparkplatz verwendet wird. Die Straße nach Oggelshausen bleibt so lange für sämtlichen Verkehr gesperrt, bis der letzte Bus abgefahren ist. Deswegen gibt es aus Biberach kommend eine Fernumleitung um den Federsee. Die Federseeklinik kann über Moosburg angefahren werden. Die restliche Anfahrtswege sind in diesem Zeitraum leider nicht möglich. Ebenfalls kann der Parkplatz Federseemuseum in der Zeit nicht angefahren werden.

Aufstellungsplatz ist die Schussenrieder Straße, Friedenstraße und Auf dem Bahndamm. Umzugsbeginn ist an der Federseeschule. Der Umzugsweg führt von der Straße Auf dem Bahndamm über Wuhrstraße, Hauptstraße, Marktplatz, Oggelshauser Straße bis zum Festplatz in den Bittelwiesen.