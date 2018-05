L 280: Es bleibt bei Tempo 70

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der L 280 zwischen Bad Buchau und Oggelshausen bleibt bei 70 Kilometern pro Stunde. Dies hat die Mobile Verkehrssicherheitskommmission des Landes Baden-Württemberg bei einer Besichtigung der sanierten Straße bestätigt. Zusätzliche Schilder sollen vor den Gefahren der Strecke warnen.

Der Verkehrssicherheitskommission gehören Vertreter des Landesverkehrsministeriums und des Regierungspräsidiums Tübingen an. Sie haben zusammen mit den Vertretern des Landratsamts und des Polizeipräsidiums Ulm die Situation vor Ort untersucht. Dabei kamen die Beteiligten zum dem Schluss, dass das Tempolimit die einzige Möglichkeit sei, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Das Landratsamt hatte sich an die Mobile Verkehrssicherheitskommission gewandt, um in der Diskussion um Tempo 70 mehr Transparenz zu schaffen und die Richtigkeit dieser Entscheidung zu bestätigen.

Verkehrsteilnehmer könnten bei einem Unfall ertrinken

Die links und rechts der Straße liegenden Gräben können weit mehr als einen Meter voll mit Wasser stehen. Kommt es zu einem Unfall, dann ist nicht ausgeschlossen, dass Verkehrsteilnehmer ertrinken, wenn zum Beispiel ihr Auto im Graben auf dem Dach liegen bleibt.

Aus naturschutzrechtlichen Gründen ist es nicht möglich, die Gräben so zu gestalten, dass sie weniger Wasser aufnehmen. Aus technischen Gründen wiederum ist es nicht möglich, Schutzplanken aufzustellen. Zudem wirken sie nur dann, wenn sie am Stück mehr als 300 Meter lang sind. Das ist aber aufgrund der vorhandenen Zufahrten zu den landwirtschaftlichen Grundstücken nicht möglich. Nach den einschlägigen Bestimmungen bleibt dann nur noch eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde, um die Verkehrsteilnehmer zu schützen

In den nächsten Tagen werden nun zusätzliche Schilder an den Ortsenden aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer über die Gefahren auf der Strecke zwischen Bad Buchau und Oggelshausen aufmerksam machen sollen. Mit solchen Schildern hat die Mobile Verkehrssicherheitskommission bereits gute Erfahrungen gemacht.